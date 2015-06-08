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Dünya
Deutsche Welle

“MHP ana muhalefete hazır”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP-HDP ya da AKP-HDP-CHP koalisyonu önererek ana muhalefet görevini üstlenmeye hazır olduklarını söyledi.

08 Haziran 2015 12:24


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında partisinin ana muhalefet görevini üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. MHP'nin seçimlerden başarıyla çıktığını söyleyen Bahçeli, AKP için sonun başlangıcının göründüğünü ve gerilime dayalı siyasetin yenilgi aldığını belirtti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifa çağrısında da bulundu ve “Erdoğan görevine devam edecekse ya anayasal sınırlarda kalmalı ya da istifayı düşünmeli” diye konuştu.

Meclisteki mutlak çoğunluğunu yitiren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MHP ile koalisyona gitmesi, değerlendirilen seçenekler arasındaydı.

Koalisyon seçeneklerini değerlendiren MHP Genel Başkanı, “Uyumlu bir koalisyon olması lazım. AKP çözüm sürecini sürdürmüştür, koalisyon HDP ve AKP arasında olmalıdır. İkinci model olarak AKP-CHP-HDP'yi bir araya getirebilirsiniz” dedi. Böyle bir koalisyon içinde Meclis'te denetimi üstlenecek bir ana muhalefet görevi almaya hazır olduklarını belirten Bahçeli, “Türkiye'yi AKP'nin azınlığına mahkum etmeye kimsenin hakkı yoktur. Olursa ne zaman olursa erken seçim olur” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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