MHP: Akşener için yetkilileri göreve davet ediyoruz

MHP, yazılı olarak yayınladığı açıklamada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert bir dille eleştirdi. Akşener'in 'kışkırtıcı' olarak nitelendiği açıklamada, yetkililer göreve çağrıldı.

MHP yayınladığı açıklamada Akşener'in insanları "bilinçli olarak "galeyana getirdiğini" şu sözlerle iddia etti:

"Bu hanım, Sayın Genel Başkanımızı seven milyonları, ona gönülden bağlı Ülkücü gençleri bilerek ve kasten tahrik etmekte; sadece camiamızın değil, bütün toplumun hassas sinir uçlarına maksatlı olarak basmaktadır. Başında bulunduğu partinin FETÖ elebaşının nefesiyle harlamaya çalıştığı ateşi pek çabuk söndüğünden, MHP muarızlığını benzin gibi dökerek köz hâlindeki hassasiyetleri alevlendirmek istemektedir"

Adli ve idari makamların göreve davet edildiği açıklamada, "Bu hanım; kavgaya baltayla, yangına körükle gitmektedir. Ülkücüleri adli makamlar ve kolluk güçleriyle karşı karşıya getirmeye çalışan İP Müdiresi Meral Akşener’in, hem sosyal medya üzerinden hem de politika kürsüsünden sergilediği kışkırtıcı, gerginlik yaratıcı tavır konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz. Tahrik ve kaşımalar sonucu olayların istenmeyen bir seyir izlemesinin, böyle giderse cereyan edebilecek tatsız vakaların ve bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi ve hempaları olacaktır" denildi.

Meral Akşener'in 'toplumun dinamiklerini dinamitlemeye' çalıştığını yazan belge, "Siz hangi ara MHP’den kovulma sebeplerinizi açıklayarak aklandınız da utanmadan sıkılmadan kamuoyunun önüne çıkma cesaretini gösterebiliyorsunuz" şeklinde sert bir söyleme de yer verdi.