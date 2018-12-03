"MHP, AKP'den yedi kenti ve TBMM Başkanlığı'nı istiyor"

Seçime 4 ay kala partilerin ittifak pazarlığı sürüyor. MHP'nin, AKP'den Adana, Isparta, Manisa, Mersin, Osmaniye, Kars ve Iğdır’ı istediği ileri sürüldü. MHP'nin ayrıca, Binali Yıldırım’dan boşalacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı için de jest beklediği iddia edildi.

Sözcü'den Emin Özgönül'ün kulislere dayandırdığı haberine göre, AKP ile MHP ve CHP ile İyi Parti arasındaki görüşmelerde, 'ittifak problemi' yaşanıyor. Partiler arasında bugüne kadar yapılan temaslarda, bazı iller için anlaşma sağlanamadı. Cumhur İttifakı'nda MHP Adana, Isparta, Mersin, Manisa, Osmaniye, Kars ve Iğdır'da sadece kendisinin aday çıkarmasını, AKP'nin de bu illerde, MHP'yi desteklemesini istiyor. MHP 3 büyük ilde aday çıkarmayıp yeterli jestin yapıldığı düşüncesinde bulunuyor. AKP ise özellikle Adana, Isparta ve Manisa'da aday gösterilmesinden yana tavrını koruyor.

Bu arada, TBMM Başkanlığı için MHP'li bir adayın desteklenmesi formülü de tartışılıyor. AKP ile MHP arasında tam mutabakat sağlanırsa, Binali Yıldırım'ın İstanbul adayı olması ile boşalacak TBMM Başkanlığı için, MHP'li adayın desteklenebileceği belirtiliyor. TBMM Başkanlığı boşalırsa yeni seçim yapılacak. Toplam 340 sandalyesi bulunan AK Parti ve MHP oyları, TBMM başkanının en az 301 oy gerektiren 3. turda seçilmesi için yeterli bulunuyor.

İttifak için CHP ile İyi Parti arasında da sorunlar var. CHP sadece Ankara'da ittifak yapılmasını önerirken, İyi Parti Mansur Yavaş'ın kendi partilerinden ortak aday olmasından yana bulunuyor ve Mersin ile Çanakkale Gökçeada, Mersin Anamur, Nevşehir Gülşehir, Antalya ve Afyon'un bazı ilçelerinde de CHP'den aday çıkarılmamasını istiyor. CHP'nin Balıkesir'de halen milletvekili olan Ahmet Akın'ı aday göstermesi sonrası, İyi Parti'nin de milletvekili İsmail Ok'u aday yapması, bazı illerde iki parti arasında hızlı yarış olacağını da gösterdi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, "İki parti arasında çalışmalar devam ediyor. İşbirliğinin hangi ihtiyaçtan doğduğu, kamu vicdanını tatmin edecek biçimde açıklanması da uygun olacaktır" dedi.

İki partide yerel seçimlerde ittifak ile elde edilecek başarının parlamenter sisteme dönüşün adımı olacağının değerlendirmesi yapılıyor.