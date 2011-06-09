-MHP ADAYLARINDAN ALAN'A ZİYARET İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - MHP'nin 3 İstanbul milletvekili adayı, partinin 1. bölge milletvekili adayı ve ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıklarından emekli korgeneral Engin Alan'ı cezaevinde ziyaret etti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Taylan Özgür Kırmızı'nın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından tutuklu sanıklardan Mehmet Koral salondaki kürsüye alındı. Koral, hakkındaki suçlamaları reddederek, çapraz sorgusu sırasında da savcıların sorularını yanıtlamayacağını söyledi. İllegal bir örgüte bilerek ya da bilmeyerek üye olmadığını ifade eden Koral, ''Savcılar, nerede üye olmuşum, nerede faaliyet yapmışım göstersinler. Böyle bir oluşum duysaydım güvenlik güçlerine ihbar eder, yardımcı olurdum'' dedi. Koral'ın savunmasını tamamlamasının ardından daha önce alınan ifadeleri okundu. Duruşma yarına ertelendi. Bu arada, MHP'nin 3 İstanbul milletvekili adayı, partinin 1. bölge milletvekili adayı ve ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanıklarından emekli korgeneral Engin Alan'ı cezaevinde ziyaret etti. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesine gelen MHP İstanbul 1. bölge milletvekili adayları Turgay Özcan, Zeycan Güzelsoy ve Emine Saadet Karlıbel, 4 No'lu cezaevinde Alan'la yaklaşık bir saat görüştü.