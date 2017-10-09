MHP: ABD Kongresi'yle TBMM, ilişkilerini sürdürebilmeli

ABD’nin vize iptaliyle iki ülke arasında başlayan krize MHP kanadından sağduyu çağrısı geldi. MHP İzmir Milletvekili, TBMM Türkiye – ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Yönetim Kurulu asıl üyesi Ahmet Kenan Tanrıkulu, ABD Kongresi ile TBMM arasında kurulacak bir temasın önemli olduğunu söyledi. Tanrıkulu, “ABD Kongresi'yle karşılıklı olarak TBMM bir şekilde temasını ve ilişkilerini sürdürebilmeli. Rasyonel, daha akılcı davranarak durumu Parlamentolar arası gruplar olarak daha iyi yürütmememiz gerekir diye düşünüyorum” dedi. Tanrıkulu, bu görüşlerini AKP’li komisyon başkanıyla bir telefon görüşmesi yaparak paylaşacağını ifade etti.

ABD ile Türkiye arasında karşılıklı olarak vizeleri durdurma kararının ardından gözler TBMM Türkiye ABD Dostluk Grubu'na çevrilmişti. Dostluk Grubunun MHP’li İzmir Milletvekili Tanrıkulu’nun değerlendirmeleri şöyle:

“Vize konusu erken alarm vermişti”

Bu vize konusu aslında belirlenen bir hedefe yürüyüşün ayak sesleri olarak oldukça erken bir alarm vermişti, bize daha önceden böyle bir şey geliyorum demişti. Biz ilişkilerimizi götürürken Türkiye olarak diğer ülkelerle ilişkilerimize duygusallık katıyoruz. Aslında, uluslararası ilişkilerde bu tip duygusallıklara hemen hemen hiç yer verilmiyor. Bu ilişkiler belirle bir rasyonellik çerçevesinde gidiyor. Bizim ABD ile ilişkilerimiz aslında dalgalı bir iniş çıkış gösterdi, biz birazcık ta bu işi Fethullah Gülen’in iadesine endeksledik. Daha sonra haklı olarak (bunları söylerken eleştiri anlamında söylemiyorum) çok normaldir özellikle Suriye, Kuzey Irak, gerek YPG’nin gerekse PYD’nin silahlandırılması konusunda haklı olarak tepkilerimiz vardı.

“Trump yönetiminde böyle sıcak bir ilişkili adım atılmıyor”

Bunların büyük bir kısmı Amerika tarafından dikkate alınmadı. Burada sıkıntımız var. Müttefiklik anlaşmamız var, stratejik ortaklık diye söylenirdi bir zamanlar sihir bir kelimeydi. Özellikle Trump yönetiminde böyle sıcak ilişkili bir adım atılmıyor. Bu biraz da Trump’ın kendi yönetim anlayışından kaynaklanıyor. Sadece bizim gibi ülkelere değil daha birçok ülkeye karşı farklı adım atıldığını ve davranıldığını biliyoruz.

11 Eylül olaylarından sonra Amerika da insanların İslam ülkelerine ve İslama bakışları oldukça değiştiğini için bunun da atılan adımlarda belirli bir etkisi var. Trump yönetimi bocalıyor, kendi yönetimini teşkil ederken farklı bir usul ve yöntem izledi. Buda dış politikada Obama yönetiminden devralınan bir takım uygulamalarda radikal değişikliklere gidileceğini gösteriyor Ortadoğu politikası bununu içinde biz de bunun bir parçasıyız. Açıkçası bizim de karşı vize uygulamamız açıkçası kısasa kısas uygulama ama biz daha farklı biçimde rasyonel, daha akılcı davranarak durumu Parlamentolar arası gruplar olarak daha iyi yürütmememiz gerekir diye düşünüyorum.

“Fethullah Gülen iadesinde Dostluk Gurubu'nu devreye sokmuşlardı, vazgeçildi”

Fethullah Gülen’in iadesi meselesinde bizim ‘Meclis ABD Dostluk Grubu) gurubumuzu devreye sokmuşlardı daha sonra vazgeçildi bir Amerika seyahatine gidecektik. Kongrede bir takım girişimlerde bulunacaktık o gün yapamadığımız şeyi bugün bu konular yapmamız gerekir diye düşünüyorum. ABD kongresiyle karşılıklı olarak TBMM bir şekilde temasını ve ilişkilerini sürdürebilmeli.

"Dostluk Grubu'nu devreye koyabiliriz çünkü Kongre bağımsız davranıyor”

Çünkü Kongre Amerikan yönetiminden oldukça bağımsız davranıyor. Yani başkanın partisinden olup olmaması önemli değil orada kongre farklı değişkenlere, parametrelere göre, hareket ediyor. Bunu devreye koyabiliriz diye düşünüyorum.