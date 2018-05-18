MHP, 7 TİP'li öğrencinin katledilmesi davasında idam cezasına çarptırılan Osmanağaoğlu'nun kardeşini milletvekili adayı gösterdi

MHP, Ankara Bahçelievler'de 7 TİP'li öğrencinin katledilmesi davasında 7 kez idam cezasına çarptırılan ve DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesi davalarında yargılanan Ünal Osmanağaoğlu'nun kardeşi Tamer Osmanağaoğlu’nu İzmir 2. Bölge birinci sırada milletvekilli adayı gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi organize suç örgütü liderleri ile "Kader mahkûmlarına" af çağrısında bulunmuştu.

24 Haziran'a Cumhur ittifakıyla giden MHP 27. Yasama dönemi için hazırladığı kesin milletvekili aday listesini bugün açıkladı. Ankara Bahçelievler'de 7 TİP'li öğrencinin katledilmesi davasında 7 kez idam cezasına çarptırılan ve DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesi davalarında yargılanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın “O büyük bir Türk Milliyetçisiydi” dediği Ünal Osmanağaoğlu'nun kardeşi Tamer Osmanağaoğlu İzmir 2. Bölge birinci sırada milletvekilli adayı gösterildi.

MHP'nin 24 Haziran seçimleri için hazırladığı milletvekili aday listesini Yeni Asır Gazetesi’ne değerlendiren MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, Tamer Osmanağaoğlu’nu dava arkadaşı olarak nitelendirdi. Listede yer alanların hepsinin ülkücü olduğunu söyleyen Karataş, "1'inci sıradaki Tamer bey harici hepsi İzmirli arkadaşlarımız. Teşkilatımızdan herhangi bir memnuniyetsizlik olacağı kanaatinde değilim. Uyum içerisinde çalışacakları kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.

Karataş, Tamer Osmanağaoğlu’nun adaylığına ilişkin de "MHP'de siyaset yapan herkes, 49 yıllık şanlı geçmişine yaraşır siyasetçidir" açıklamasında bulundu.

MHP’li aday Tamer Osmanağaoğlu’nun kimliği abisinden çıkmıştı

Ünal Osmanağaoğlu, Ankara Bahçelievler'de 7 TİP'linin öldürülmesi olayına ilişkin davada 7 kez idam cezasına çarptırılmıştı. 19 yıl boyunca firari olan Osmanağaoğlu, 1999'da yakalanıp cezaevine konuldu. Cezası ise idamın kaldırılmasından sonra ömür boyu hapse çevrildi. DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in öldürülmesine ilişkin davada da yargılanan Osmanağaoğlu, davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesi üzerine, 3. yargı paketinden de yararlanıp, 2 yıl önce Bandırma M Tipi Cezaevi'nden tahliye edilmişti.

12 Eylül’den sonra yurtdışına kaçan Ünal Osmanağaoğlu’nun Türkler davasıyla ilgilenen Avukatı Rasim Öz, Osmanağaoğlu’nun Abdullah Çatlı’dan sonraki yeni reis olarak Türkiye’ye döndüğünü öne sürmüştü.

Ünal Osman Ağaoğlu'nun 1980 ihtilali sırasında kardeşi Tamer Osman Ağaoğlu'nun kimliğiyle yurtdışına kaçtığı, sonra yine kardeşinin kimliğiyle Türkiye'ye girdiği anlaşılmıştı. Ağaoğlu'nun Avusturya'da 1989 yılında uyuşturucu suçundan tutuklandığı ve 3 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldığı da anlaşılmıştı.

Ağaoğlu'nun Avusturya'da yakalandığında da yine kardeşi Tamer Osman Ağaoğlu kimliğini kullandığı, bunun dışında kendi kimliğini açıklamadığı ortaya çıkmıştı.

2014 yılında hayatını kaybeden Ünal Osmanağaoğlu’nun ölümünün ardından Kemal Türkler’in kızı Nilgün Türkler Soydan, Habertürk Gazetesi’ne “Türkiye’de siyasi iktidarlar, her zaman yargıya müdahale ederek adaletin tecelli etmesine engel oldular. Ünal Osmanağaoğlu da bu yolla korundu. Ama ilahi adaletin olduğunu bir kez daha gördük. Az önce mezarına çiçekler koyup babama bu haberi verdim. İlahi adaletin tecelli ettiğini söyledim. Bu nedenle ‘Yaşasın ilahi adalet’ diyorum” açıklamasında bulunmuştu.