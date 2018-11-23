MHP, 5 şehri istiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki günkü görüşmesinin ardından, kulisler hareketlendi.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in aktardığına göre, MHP Genel Merkezi’nin İstanbul, Ankara ve İzmir’den aday göstermemesine karşılık, AKP'den mevcut belediye başkanlıklarını elinde buldurduğu Adana, Mersin, Isparta, Manisa’nın yanı sıra Osmaniye’de adaylarını desteklemelerini istediği öğrenildi.

Diğer iller, ilçeler, belediye meclis üyelikleri, belediye başkan yardımcılıkları için yapılacak ittifakın çerçevesinin ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki arasında yapılacak görüşmelerde netleşeceği kaydedildi.

AKP adayları cumartesi açıklanacak

Erdoğan'ın, 40 şehrin belediye başkan adayını açıklayacağı cumartesi günkü aday tanıtım toplantısının detayları belli olmuştu. Erdoğan, İstanbul, Ankara ve İzmir’in içerisinde olduğu 40 ili, 24 Kasım Cumartesi günü 14.00'de Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacak.