"MHP, 3 büyükşehirde aday göstermeyecek" haberi CNN Türk'ten kaldırıldı!

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın dikkati çektiği, MHP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayarak AKP'yi destekleyeceği haberi, CNN Türk'ün internet sitesinden kaldırıldı.

Canova, canlı yayında aktardığı kulis bilgiler birçok internet sitesinde haber oldu.

CNN Türk'teki haberde şu ifadeler yer alıyordu:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında dün gerçekleşen görüşme sonrası şu iddialar gündeme geldi:

AK PARTİ’NİN İSTANBUL, ANKARA, İZMİR ADAYLARI: Üç büyükşehirde mutabakat olduğu kulislerde konuşuluyor. İstanbul’dan Binali Yıldırım, Ankara’dan Mehmet Özhaseki, İzmir’den Nihat Zeybekci’nin aday gösterileceği yönünde beklenti büyük. MHP bu üç büyükşehirde aday çıkarmayarak AK Parti’ye destek verecek deniliyor.

MHP’NİN İSTEDİĞİ 4 İL: Bunun dışındaki iller için net bir sayı konuşulmadığı ama üzerinde çalışılacak iller arasında MHP’nin hassasiyet gösterdiği Manisa, Mersin, Osmaniye’nin olduğu, ayrıca Balıkesir için de işbirliği aranacağı kulislerde konuşuluyor. Bu illerde anketlere bakılacak. Buralardaki sonuçlara göre hangi partinin aday göstereceği netleşecek.

ADANA BELİRSİZ: Adana da önemli… MHP bir önceki yerel seçimde aldığı belediye başkanlığını korumak istiyor. Ancak AK Parti için de kritik bir il. Genel seçimde yüksek bir oy oranı alınmıştı. MHP Hüseyin Sözlü’yü aday göstereceğini çok önce ilan etti. Adana konusunda nasıl bir karar çıkacak henüz belli değil.

ANKARA’DA İKİ İLÇE MHP’YE: Bazı ilçelerde de işbirliği olacak. Mesela Ankara’da Etimesgut ve Polatlı’yı MHP’ye bırakılabilir deniliyor. Bir de Alanya’da MHP adayı üzerinden işbirliği olabileceği kulislerde konuşuluyor.

Tüm bunlar iki partinin genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki’nin yapacağı çalışmalarda netleşecek. Sadir Durmaz’ın MHP’nin kampı nedeniyle Antalya’ya gitmesinden dolayı görüşmenin hafta başında gerçekleşmesi bekleniyor.

T24'ün notu: CNN Türk'ün internet sitelerinde yer alan bu kulis bilgiler daha sonra kaldırıldı.

Kaldırılan haber linki şöyle: https://www.cnnturk.com/turkiye/iste-ak-partinin-uc-buyuksehirdeki-adayi-mhp-de-destekleyecek