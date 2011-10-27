MHK:Servet ve Sabri'ye verilen kırmızı kartlar yanlış

T24



'BUNDAN SONRA NEREDE OLACAĞINI HEPİMİZ GÖRECEĞİZ'



'ALİ DÜRÜST'ÜN TEPKİSİNİ DOĞAL KARŞILIYORUM'



Galatasaray'ın evinde Gaziantepspor'a 4-2 yenildiği maçla ilgili konuşan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, maçın kaderine etki eden pozisyonlarda hakem Abdullah Yılmaz'ın hatalı kararlar aldığını söyledi.MHK Başkanı kırmızı kartların yanlış olduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Maçın içerisinde hataları var; ama bununla birlikte kritik olumlu kararları var. Abdullah Yılmaz'ın en önemli hatalı kararı Servet'e gösterdiği kırmızı karttı. Bu kararı kendisi verdi. Yardımcısının yardımıyla bu kararı vermedi. Pozisyonu bariz gol şansı olarak niteledi ve Servet'e kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda bariz gol şansı yoktu. Burada sarı kart olmalıydı. Sabri'nin gördüğü ikinci sarı kartta yardımcı hakem Serdar Diyadin'in hatalı bir faul kararı vardı. Buna da maçın hakemi uydu ve ikisi birden hata yaptı. Melo'nun bir pozisyonunda da hata yaptılar. Yönetmeliklerin getirdiği müeideler kendilerine uygulanacaktır. Bu nedenle kendisini bu noktada savunmamız söz konusu olamaz. Hatasını kendisi de biz de kabul edeceğiz; bunu göre gerekli işlemleri gerekli müeyideleri uygulayacağız."Abdullah Yılmaz'ın hatalı bir maç yönettiğini vurgulayan Namoğlu, "Abdullah Yılmaz dinlenecektir. Bu kesin kararımız" dedi; "Süper Lig'de devam edecek mi?" şeklindeki soruya ise "Onun nerede yer alacağını hep birlikte göreceğiz. Önyargılı davranmayacağız. Arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Hatalı bir maç yönetti" cevabını verdi.MHK Başkanı Namoğlu, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Ali Dürüst'ün sahadaki hakemlerin başkanlarından aldıkları talimatla bu şektilde sahaya çıktıklarını düşünüyorum" şeklindeki açıklamasıyla ilgili olarak ise "24 saat içerisinde, stresin getirdiği tepkilerdir. Bu tepkileri o 24 saat içerisinde olduğu için doğal karşılamak gerekir. Bizim hakemlere talimatımız, kuralların uygulanması ve iyi maç yönetmelerinden ibarettir; başka bir talimatımız olamaz" dedi.