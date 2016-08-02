MHK'nın yeni başkanı Yusuf Namoğlu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun istifasının kabul edildiğini açıkladı. Yeni MHK Başkanlığı'na Yusuf Namoğlu getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun usülen ettiği istifaların kabul edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu çalışmaların kolaylığı açısından tüm kurumların usülen istifa ettiğini açıklamıştı.

TFF daha sonra yaptığı açıklamada ise “Hain terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen üyelerin istifaları işleme konularak kabul edilecek, incelemeleri temiz çıkan üyelerin ise istifaları kabul edilmeyecek” ifadelerini kullamıştı. Bu gelişmelerin ardından TFF’den flaş bir açıklama geldi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu’nun istifalarını işleme sokarak tüm kişilerin görevden ayrıldığını duyururken Merkez Hakem Kurulu'nun başına Yusuf Namoğlu'nun getirildiğini açıkladı.