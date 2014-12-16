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Spor

MHK'nın yeni başkanı Yusuf Namoğlu oldu

Zekeriya Alp'in istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na eski hakemlerden Yusuf Namoğlu getirildi

16 Aralık 2014 19:57

Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) Zekeriye Alp'in istifasının ardından başkanlık görevine eski hakem Yusuf Namoğlu getirildi. 

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan (TFF) yapılan açıklama şöyle:  "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Zekeriya Alp'in istifası Türk futbolunda önemli bir sorunun bir kez daha göz önüne gelmesine sebep olmuştur. Maalesef Sayın Alp gibi, dürüstlüğü ve tarafsızlığıyla herkesin takdirini kazanmış değerli futbol adamları maruz kaldıkları hakaretlerin sonucunda Türk futboluna hizmet edemez hale getirilmektedir. Dileğimiz, sorumluluk sahibi herkesin futbolda çatışma ortamına yol açacak açıklamalara bir an önce son vermesidir. 

TFF Yönetim Kurulu olarak Sayın Zekeriya Alp'in istifasını saygıyla karşılıyoruz. Kendisine ve başında bulunduğu kurulun üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Yönetim Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sayın Yusuf Namoğlu'nun getirilmesine oy birliğiyle karar vermiştir. Sayın Namoğlu birlikte çalışacağı kurulu kendisi oluşturacaktır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."

2011 yılında da MHK Başkanlığı yapan 67 yaşındaki Namoğlu, Galatasaraylı olduğu iddiasına karşılık, "Koyu bir Rizespor taraftarıyım" demişti.

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