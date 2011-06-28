-MHK'NIN YENİ BAŞKANI YUSUF NAMOĞLU İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Futbol Federasyonu'nun yarın yapacağı olağan genel kurul öncesinde başkanlığa adaylığını açıklayan Mehmet Ali Aydınlar, ''MHK Başkanımız Yusuf Namoğlu, Tahkim Kurulu Başkanımız da Hasan Gerçeker olacak'' dedi. Mehmet Ali Aydınlar, Maslak'taki Acıbadem Hastanesi'nin konferans salonunda, yönetim kurulu aday listesini açıkladı. Aydınlar, listesinde yer alan Göksel Gümüşdağ, Lutfi Arıboğan, Önder Karaduman, Hüsnü Güreli, Erhan Kamışlı, Kemal Olgaç, Cüneyt Tanman, Servet Yardımcı, Yunus Egemenoğlu, Mehmet Akif Üstündağ, Mehmet Baykan, Ergün Tekin, Arif Koşar ve Hakan Kanık'ın isimlerini tek tek okuyarak kürsüye davet etti. Adayların tümünün kendisi tarafından seçildiğini ve hiç birini bir kulübün önerisi doğrultusunda yönetim kurulu listesine almadığını kaydeden Aydınlar, ''Biz tamamen, rahat çalışabileceğimiz, özelliklerine uygun fonksiyonlarına görev yapabileceğimiz arkadaşlarımızı yönetim kuruluna aldık'' dedi. - ''SONUNA KADAR GÜVENEBİLİRSİNİZ'' - Aydınlar, yönetim kurulu ve diğer kurullardaki isimleri belirlerken tümünün çok saygın, mesleklerinde başarılı, tarafsız davranabileceklerine inandığı kişilerden oluşturduğunu ifade ederek, ''Kurullarımızı, toplumun her kesiminin saygı göstereceği isimlerden oluşturduk. Hem yönetim kurulu, hem diğer kurullarımız olarak, herkesin emeğinin hakkını, hak edene vereceğiz. Bunun dışındaki bir şeye ne ben ne kurullarım sebep olmayacak'' ifadesini kullandı. Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Yusuf Namoğlu'nu, Tahkim Kurulu başkanlığına da Hasan Gerçeker'i getireceklerini kaydeden Aydınlar, ''Prosedür gereği bu isimleri seçildikten sonra yapacağımız yönetim kurulu toplantısında önereceğim. Yusuf Namoğlu, belediye başkanlığı yapmış eski hakemlerden. Lekesiz bir isim. Kurul üyeleri de aynı şekilde. Tahkim Kurulu başkanı Hasan Gerçeker de değerli bir hukuk adamı. Türkiye'nin en üst adalet kurumlarından Yargıtay'ın başkanlığını yapmış, sporun da içinde olan birisi. Onun kurul üyeleri de saygın isimlerden oluşuyor. Bize ve kurullarımıza sonuna kadar güvenebilirsiniz'' şeklinde konuştu.