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Spor

MHK'den hakemlere kamp kararı

MHK, ligde oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemleri kampa almaya karar verdi

19 Şubat 2014 15:22


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) son haftalarada artan hakem hataları nedeniyle olağanüstü önlemler almaya başladı.

Hafta içersinde hakem eğitimlerine devam ettiren, hakem hataları konusunda UEFA'dan görüş alan MHK, Süper Lig hakemleri için yeni bir uygulamayı da gündeme getirdi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre MHK, ligde oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemleri kampa almaya karar verdi. Hakemler bu kampta hem stresten uzak maça hazırlanacalar hem de dış etkilerden soyutlanmış olacaklar. Süper Lig hakemleri bu kamptan doğruca maçı yönetecekleri kente geçecekler. 

Kampta MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Başkanvekili Yüksel Okçuoğlu da hazır bulunacak. Bu ekip hakemler ile konuşacak, dertleşecek  ve destek olacaklar. Bugünden itibaren uygulanacak olan kamp Tuzla'da yapılacak. İhtiyaca göre her hafta yada 15 günde bir tekraralanacak.

 

Daha önce uygulanacak

 

Bu kamp hem bir eğitim hem de moral kampı olacak. Geötiğimiz yıllarda da benze uygulamaları hayata geçirmişti.

 

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