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Spor

MHK: Tekrara gerek yok

MHK Turkcell Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının tekrarına gerek olmadığını bildirdi.

28 Ocak 2009 02:00


Merkez Hakem Kurulu, Turkcell Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Sivasspor-Galatasaray maçının tekrarına gerek olmadığı yönünde görüş bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp ayrıca, kupadaki Sivasspor maçında yapılan küfürlü tezahüratlar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Kulübü, Turkcell Süper Lig’in 17. haftasında oynanan Sivasspor maçında hakem Yunus Yıldırım'ın oyunu durdurup, Ümit Karan'a kırmızı kart gösterdiği pozisyonda, oyunu hatalı başlattığı gerekçesiyle kural hatası yapıldığını iddia etmiş ve maçın tekrarı için federasyona başvurmuştu.

Pozisyonu inceleyen Merkez Hakem Kurulu, maçın tekrarını gerektirecek bir hata yapılmadığı yönünde görüş bildirdi.

Galatasaray'ın itirazıyla ilgili nihai kararı, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, salı günü yapacağı toplantıda verecek.

Federasyon yönetim kurulunun da, Merkez Hakem Kurulu ile aynı kararı vermesi bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray kulübü, Fortis Türkiye Kupası’nda yine Sivasspor ile oynanan karşılaşmada taraftarının yaptığı küfürlü tezahürat nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi.

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