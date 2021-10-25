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Spor

MHK'nin yeni başkanı belli oluyor

Geçen günlerde MHK Başkanı Serdar Tatlı, görevinden istifa etmişti

25 Ekim 2021 15:47

Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı bugün belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantının ardından MHK başkanı açıklayacak.

Serdar Tatlı’nın istifası sonra yeni Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanı bugün belli oluyor.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, bugün yapacağı toplantı ile yeni MHK başkanına karar verecek.

Futbol federasyonu başkanı Nihat Özdemir, toplantı önceci Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın yanı sıra TFF 1. Lig Kulüpler Birliği başkanı  Ecmel Sarıalioğlu bir araya geldi.

Yapılan görüş alış verişinin ardından kulüp başkanları Riva’dan ayrıldı. (NTV Spor)

 

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