MHK'dan Fırat Aydınus için yaş sınırı hamlesi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemliği bırakma yaşını yükseltmek için çalışma başlattı. Halen 47 olan yaş sınırını 48-50 bandına çekmeyi planlayan Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) bu girişimine, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in de olumlu baktığı ve onay verdiği öğrenildi.

Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre, değişiklik hayata geçirilirse, sezonun son haftasında oynanan Göztepe- Beşiktaş maçını yöneterek hakemliğe veda eden deneyimli hakem Fırat Aydınus’a en az bir sezon daha devam hakkı doğacak. UEFA eğitimcisi Jaap Uilenberg de “fiziksel olarak hazır olan hakem 50 yaşına kadar maç yönetebilir” diyerek plana destek verdi. Merkez Hakem Kurulu, İngiltere ve Hollanda modellerini inceledikten sonra bir taslak hazırlayarak federasyon yönetim kuruluna sunacak.

Öte yandan Aydınus cephesinden gelen haberler ise biraz sancılı. Fırat Aydınus’un teamül gereği jübile anlamına gelen Ziraat Türkiye Kupası final maçını yönetmesi bekleniyordu.