MHK Başkanı Zekeriya Alp: İki hakemimizde Koronavirüs'e rastlandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp, iki hakemde Koronavirüs'e rastlandığını belirtti ve "Hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik. Korona virüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok" ifadelerini kullandı.

MHK Başkanı Zekeriya Alp, Milliyet'ten Cemal Ersen'e verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Zekeriya Alp'in açıklamaları; "Önce sağlık diyoruz. MHK olarak on gün önce Türkiye'deki tüm hakemlere (8 bini aşkın) mesaj yolladık. Kurulumuzun bölge sorumluları, İl hakem kurulları ve bölgesel hakem kurulları üzerinden hakemlerimizin hepsi ile irtibata geçtik.



Zincirleme bir iletişim kurduk, çok güzel geri dönüşler aldık. Koronavirüs ile ilgili sıkıntısı olup olmadıklarını sorduk. Çok şükür sadece iki hakemimizin pozitif sonuçları dışında endişe edeceğimiz bir olayımız yok.



Biri İzmir, diğeri Zonguldak'ta. Kendileriyle telefonda da konuştum, durumlarının iyiye gittiğini öğrendim. Hakemlere talimatımız var, virüsle ilgili herhangi bir gelişme yaşayan olursa, bağlı bulundukları kurallardaki yöneticilerini bilgilendirecek ve bize ulaşacak. Böyle bir süreçte onların yanında olduklarımızı bilmeleri gerek. Görevimiz yalnız olmadıklarını hissettirmemiz.

"Hakemlerimize röportaj verme kapısını açtık"

Topluma mesaj olması adına bazı üst düzey hakemlerimizin medyaya röportaj vermesinin kapısını açtık. Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Fırat Aydınus gibi arkadaşlarımızın sosyal içerikli söylemlerinin yararlı olacağını düşündük. Maçlara, hatalara, pozisyonlara girmeden, bu amaçlı talep geldiği takdirde hakemlerimizin medyada yer almasına izin veriyoruz. Bu bir sorumluluktur çünkü."