MHK Başkanı Namoğlu: "VAR'ın pozisyon şu deme hakkı yoktur"

VAR sisteminin uygulanacağı yeni sezon öncesi son bilgi ve detayları anlatan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, \"Pozisyonlarda karar hakemindir. VAR\'ın pozisyon şu deme hakkı yoktur\" dedi.

TRT Spor\'un yeni programı \"Ajans Saati\" Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu\'nu konuk etti. Spor medyasının deneyimli ismi Yasin Dallı moderatörlüğünde; Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı, Anadolu Ajansı Spor Müdürü Ersin Şiyhan ve İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl\'ün katılımıyla gerçekleştirilen \"Ajans Saati\" programında MHK Başkanı Yusuf Namoğlu Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı yöneten hakemlerin VAR\'a bakmadan maç yönetmeleri gerektiğini vurgulayan MHK Başkanı, \"Hakemler formda olmalı. VAR yokmuş gibi maçı sağlıklı bir şekilde yönetmeli. VAR dünyaya yayılan bir sistemdir. Kararı kesinlikle yöneten hakem vermektedir\" dedi.

\"HAKEM VAR\'A GİDERKEN BİR MÜDAHALE OLURSA OYUNCULAR SARI KART, TEKNİK ADAMLARDA TRİBÜNE GÖNDERİLECEK\"

MHK\'nin kulüplerde görev yapan teknik adamlara ve futbolculara yaptıkları toplantılarla ceza getirecek pozisyonları anlattığını ifade eden Yusuf Namoğlu, \"Hakemin üstüne baskı kurmaya çalışılması sarı kart görmesine sebep oluyor. Hakem VAR\'a giderken bir müdahale olursa oyuncular sarı kart, teknik adamlarda tribüne gönderilecek. Ofsayt pozisyonlarında pozisyon sonuna kadar devam edecek. Eğer ki pozisyon ofsaytsa gol olsa da ondan sonra iptal edilecek. Oyuncular bu pozisyon için diyor ki ben bu pozisyonda boşuna depar atıyorum. Herhangi bir nedenle o süre içerisinde sarı kart gördüm, bu sarı kart geçerli olacak mı? Ofsayt olmasına rağmen kırmızı kart gördüyse disiplinden dolayı gördüyse kırmızı kart kalır. Bariz gol olayından dolayı kart görüp, VAR\'dan izlenip karar iptal edilirse kırmızı kartta iptal olur\" diye konuştu.

\"CÜNEYT ÇAKIR BAŞARILI BİR HAKEM\"

Cüneyt Çakır\'ın başarılı bir hakem olduğunu kaydeden Yusuf Namoğlu, dünya kupasında 3 maçta görev aldığını hatırlatarak, \"Arjantin maçında oyuncunun başına çarpan top açık olan koluna geldi. Bu topun analizini VAR\'daki görevli hakemler yaptı. İçeride olan hakemler hocanın pozisyonu tekrar izlemesini istedi ve Cüneyt izledi. Dönerken de top oyuncunun başından geliyor. Seken bir top. Oyunun devam etmesi gerektiğini Nijeryalı oyuncular izah etti ve oyunu devam ettirdi\" dedi.

\"POZİSYONLARDA KARAR HAKEMİNDİR\"

Yusuf Namoğlu, Süper Kupa\'da Cüneyt Çakır\'ın kendisine göre pozisyonu gördüğünüve ona göre sarı kart gösterdiğini ifade ederek, \"VAR hakemi bir daha izle ki tartışma olmasın diye öneride bulundu. Kendine göre bariz gol şansı olmadığına karar verdi. Sarı kart kararını değiştirmedi. VAR\'ın bu kırmızı kart, bu penaltı gibi bir şey deme şansı yok. Burada VAR\'ın görevi orta hakeme en iyi görüntüyü izletmektir. Alman hakemin başına geldi. \'Verdiğim karar doğru\' dedi pozisyonu izlemedi. Sonraki maçta Almanya\'ya geri gönderildi. Pozisyonlarda karar hakemindir. VAR\'ın pozisyon şu deme hakkı yoktur. Sevabıyla - günahıyla hakemin kararı geçerlidir. Bu tip pozisyonların doğrusu hakemin kararıdır. Pozisyona birinin itiraz etmesine gerek yok. Hakem şüphe duyduğu bir karar için kendi kararıyla ekrana gidebilir. Portekiz - İran maçında bir pozisyonda hakem böyle bir şüphe duydu. Gitti izledi daha sonra sarı kartını çıkardı\" diye konuştu.

\"HER POZİSYON ORTA HAKEME BELİRTİLMİYOR\"

VAR\'ın baktığı her pozisyonun orta hakeme aktarılmadığını ifade eden Namoğlu, \"Dünya Kupası\'nda 455 pozisyona bakıldı. Asistan hakem oturduğu yerden sürekli kontrol eder. Dünya kupasında bir maçta 7.1 kere böyle pozisyon oldu. Ancak bunların içinden toplamda 21 tanesi hakeme belirtildi. Kırmızı ve yeşil buton var. VAR kırmızı butona bastığı an hakemle konuşuyor demektir. VAR şunu sorar. Ne gördün de bu penaltıyı, kırmızı kartı verdin? Hakem ayakla müdahale gördüm diyor. VAR bakıyor ayakla müdahale yok. Hakeme ben bunu sana izlemeni öneririm diyor. Sonrasında gidip penaltıyı iptal ediyor\" ifadelerini kullandı.

\"VAR SİSTEMİNİ UYGULAMAK O KADAR KOLAY DEĞİL\"

Cuma günü maç yöneten bir hakemin pazar günü gelip VAR\'da görev yapabileceğini kaydeden Namoğlu, \"Biz bu sistemi İtalyanlar gibi statlarda yapmaya kalksak çok zorlanırdık. Maçların oynanacağı gün sabah saatlerinde VAR ve AVAR\'ı açıklayacağız.

VAR sistemini uygulamak o kadar kolay değil. Hakemlerin, operatörlerin eğitim alması gerekiyor. Ben yıllarca derbi yönettim. Sahada iptal ettiğimiz çok gol ve penaltı var. VAR iptal etmeyecek. VAR önerecek, hakem bakacak ve iptal edecekse mücadelenin hakemi kararı verecek\" şeklinde konuştu.

\"VAR ÖNERİR, HAKEM İSE İZLER DURUMA GÖRE KARARINI VERİR\"

VAR\'ın hangi pozisyonlarda devreye girip hakeme uyarı yapacağını açıklayan Namoğlu, \"VAR, gol kararını değil, pozisyonda bir hata var mı diye uyarır. Hata varsa dönülür. Penaltılarda da açık olan bir olayı hakem görmemiştir. VAR önerir, hakem ise izler duruma göre kararını verir. Kırmızı kartta da bariz bir kart vardır. VAR yine uyarır, hakem gider izler kırmızı kartı gösterir. Aynı takımdan yanlış kişinin oyundan atılmasında VAR devreye girip kararı düzelttirir. Açık ve net olayı VAR görmüşse, hakemi uyarır. Hakemin izlemesini sağlar ancak son karar yine hakemindir. Sarı kartlarda VAR devreye girmiyor. Atladığı bir kırmızı kart ya da yanlış bir kırmızı kartta VAR devreye giriyor. Orta sahada olacak pozisyonlarda VAR devreye girmez. Taç ya da korneri yanlış verdiğinde VAR karışmaz.

\"İSTATİSTİKLERE BAKILDIĞI ZAMAN POZİTİF NETİCELER ÇIKMIŞTIR\"

Dünya kupasında 29 tane penaltı kararı verildiğini dile getiren Namoğlu, \"Bunun 9 tanesi VAR vasıtasıyla verildi. 21 pozisyonda VAR müdahalesi oldu. Bu kararların 18 tanesi değiştirildi. Bir önceki dünya kupasında topla oynanan süre 55.14 iken VAR\'dan sonra bu süre 56.55\'e çıktı. İtalya\'da bir önceki seneye göre yüzde 8.8 azalma, sarı kartlarda yüzde 10.7 azalma, kırmızı kartlarda 6.7, en önemli olay aldatmalar yüzde 43 gibi bir azalma meydana geldi. Sezon başında 82 saniye olan inceleme süresi 33 saniyelere kadar geldi. İstatistiklere bakıldığı zaman pozitif neticeler çıkmıştır\" dedi.

