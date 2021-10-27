Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yeni başkanının Ferhat Gündoğdu olduğunu açıkladı. TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Üyesi Metin Tokat'ın istifası üzerine Ferhat Gündoğdu'yu kurul üyesi olarak atamıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun başkan ve üyelerini belirlendiği duyuruldu. Buna göre, yeni başkanın Ferhat Gündoğdu olduğu ifade edildi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nun üyeleri ise, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin, Sebahattin Şahin, Hakan Sivriservi, Kamil Abitoğlu, Nihat Mızrak, Hikmet Öksüzoğlu ve Serdar Çakıroğlu oldu.

Ferhat Gündoğdu, bir önceki Merkez Hakem Kurulunda Metin Tokat'ın istifasının ardından kurul üyesi olarak atanmıştı. Başkanlığını Serdar Tatlı'nın yaptığı MHK, 21 Ekim'de istifa etmişti.

Ferhat Gündoğdu kimdir?

Ferhat Gündoğdu aynı zamanda "klasman üst gözlemciliği" görevini de yürütmüş hakemlerdendir. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu.