MGM iflastan korunma başvurusu yaptı

T24 - Hollywood'un en büyük film stüdyolarından Metro Goldwyn Meyer (MGM) iflastan koruma başvurusunda bulundu.

Büyük kredi firmalarıyla önceden yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşen başvuruya göre, JP Morgan ve Credit Suisee, şirketin hisseleri karşılığında 4 milyar dolarlık kredi verecek.

Ayrıca, MGM yeniden yapılandırılacak ve iflas süreci tamamlandığında Spyglass Entertainment adlı yapım şirketinin yöneticileri tarafından idare edilecek.

MGM, geçen yıl da satışa çıkarılmış ancak alıcı bulamamıştı.



James Bond askıda

Ben-Hur, Rüzgar Gibi Geçti, Oz Büyücüsü ve James Bond serileri gibi sinema tarihinin en önemli filmlerine imza atan şirket, son yıllardaki filmleriyle gişede başarılı olamayınca mali krize girdi.

Mali kriz dolayısıyla, bir sürü film projesi de askıya alındı.

Nisan ayında, James Bond serisinin 23'üncü filmi, şirketin geleceğine dair belirsizlikler dolayısıyla ertelendi.

Şirketin iflas ve yeniden yapılanma başvurusunun 30 gün içerisinde kabul edilmesi bekleniyor.



