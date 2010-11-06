T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

MGM iflastan korunma başvurusu yaptı

Hollywood'un en büyük film stüdyolarından Metro Goldwyn Meyer (MGM) iflastan koruma başvurusunda bulundu.

06 Kasım 2010 02:00

T24 - Hollywood'un en büyük film stüdyolarından Metro Goldwyn Meyer (MGM) iflastan koruma başvurusunda bulundu.

Büyük kredi firmalarıyla önceden yapılan anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşen başvuruya göre, JP Morgan ve Credit Suisee, şirketin hisseleri karşılığında 4 milyar dolarlık kredi verecek.

Ayrıca, MGM yeniden yapılandırılacak ve iflas süreci tamamlandığında Spyglass Entertainment adlı yapım şirketinin yöneticileri tarafından idare edilecek.

MGM, geçen yıl da satışa çıkarılmış ancak alıcı bulamamıştı.


James Bond askıda

Ben-Hur, Rüzgar Gibi Geçti, Oz Büyücüsü ve James Bond serileri gibi sinema tarihinin en önemli filmlerine imza atan şirket, son yıllardaki filmleriyle gişede başarılı olamayınca mali krize girdi.

Mali kriz dolayısıyla, bir sürü film projesi de askıya alındı.

Nisan ayında, James Bond serisinin 23'üncü filmi, şirketin geleceğine dair belirsizlikler dolayısıyla ertelendi.
Şirketin iflas ve yeniden yapılanma başvurusunun 30 gün içerisinde kabul edilmesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24