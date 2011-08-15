-MGK'ya ilk kez katılacaklar ANKARA (A.A) - 15.08.2011 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 18 Ağustos 2011 Perşembe günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılacak ağustos ayı olağan toplantısı, saat 13.30'da başlayacak. Orgeneral Necdet Özel'in Genelkurmay Başkanı olarak ilk kez katılacağı toplantıda, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mehmet Erten ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ilk kez bulunacak. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz da ilk kez MGK toplantısına katılacak.