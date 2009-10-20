MGK'ya Hasan Cemal ile Cengiz Çandar daha uygun olur

Bahçeli, "Hazmettirilmek istenen seri alçaklıkların birincisi PKK'lıların teslim olması. Bu alçaklık tablosu AKP zihniyetinin eseri. PKK Türkiye'ye değil, AKP PKK'ya teslim olmuştur" diye konuştu. Ana muhalefet partisinin Milli Güvenlik Kurulu toplantısına alınması önerisiyle ilgili olarak da, "Hasan Cemal ile Cengiz Çandar daha uygun olur diye düşünüyorum" dedi.









Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, PKK'nin şiddete ve teröre başvurduğunu ve Türkiye'nin yıllardır teröristlerin imhasını en üst seviyede sürdürdüğünü söyledi.

Bahçeli, "Bu uğurda çok şehit verildi. Ülkemiz maddi imkanlarını terörle mücadeleye ayırdı. Yıllardır süren eylemlerin stratejik nedenlerinin arkasındaki, küresel güçleri dikkate almadan yapılacak analizler faydasızdır. Yıllardır süren eylemleri analiz etmeden geliştirilecek politikalar hepimizi yanlış sonuçlara götürür" diye konuştu.

PKK'nın arkasında küresel güçler olduğunu savunan Bahçeli, "ABD'nin son 20 yılda Irak'a yönelik savaşının sonuçlarını yorumladığımızda Türkiye'yi bir kıvama getirmek için oynanan oyuna şahit olunmaktadır. Ülkemizi ve bölgemizi tanzim etmek isteyen güçler vardır. PKK'nın arkasındaki aktörleri bilen Türkiye sadece sızlanmakla yetindi" şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli, "Türkiye sözde müttefikler tarafından ülkesinin altının oyulmasına seyirci kalıyor. PKK'nın müttefiklerimizle ilişkisi olduğunu artık herkes biliyor. Geçen hafta ABD Kandil'de 3 kişiyi uyuşturucu kaçakçısı ilan etmiştir. Dost ülkeler bunu neden şimdi ilan ediyor" ifadelerini kullandı.

"Kuzey Irak'taki filii Kürt devletine giden süreç incelediğinde, bu son gelişmelerin Türkiye'yi tam bir yıkıma sürüklediği anlaşılır" diyen MHP lideri, "Kuzey Irak'ta adeta savaş nedeni olarak gördüğümüz şartlar ortadan kalkmış, kırmızı çizgiler silinmiştir. Başa geçirilen çuvalların korkusu hükümeti teslimiyet çizgisine götürdü. Tam teslim almanın hiçbir pazarlığa tabii olmaması şarttır" dedi.





"Dönenler Mekke'den dönen hacı kafilesi değil"

Dün 34 kişilik PKK grubunun Türkiye'ye gelişine de değinen Bahçeli, "Alkışlarla dönenler Mekke'den dönen hacı kafilesi değildir ya da alın terleriyle ekmeklerini kazanmak için yaban ellerden dönen gurbetçiler de değildir. Yabancı coğrafyalarda milleti temsil etmiş Mehmetçik birliği hiç değildir. Bunlar ellerinde şehit kanı olan, bebek kanı olan hain teröristlerdir" dedi.

Bahçeli ayrıca, "Son ihanet tablosunda silahı kimin bıraktığını anlayanınız var mıdır? Gelenlerde bir utanma, mahçubiyet, teslimiyetçilik var mıdır? Dün yaptıkları katliamları yarın yapmayacaklarına dair bir işaret var mıdır?" diye sordu.







"PKK Türkiye'ye değil, AKP PKK'ya teslim olmuştur"





Bu durumun AKP açılımının 'tipik' bir sonucu olduğunu ifade eden Bahçeli, "Hazmettirilmek istenen seri alçaklıkların birincisi PKK'lıların teslim olması. Bu alçaklık tablosu AKP zihniyetinin eseri. PKK Türkiye'ye değil, AKP PKK'ya teslim olmuştur" diye konuştu.

MHP Lideri Bahçeli, "İşte ABD, Barzani ve AKP'nin sözde bir türlü bulamadığı teröristlerin öncü kafilesi ortaya çıkmıştır. Açılım sevdalısı Başbakanları ile kucaklaşmak için gün saymaktadırlar. Elbette terör son bulmalı, şiddet ortadan kalkmalı, vatandaşımız huzur ve emniyet bulmalıdır. Bunun aksini savunmak ve söylemek mümkün değildir. Ancak eline silah alarak ülkemizi bölmek için dağa çıkmış teröristlerin bütün taleplerini, silahsız çözecekleri ortam oluşturarak onlara kucak açmak dünyada görülmemiş bir uygulamadır" ifadelerini kullandı.





29 Ekim'de ABD'de baş aktörle buluşacak

"PKK'nın teröre başvurarak, isteklerini dayatmasına gerek duyacağı şart ve ortam kalmamıştır. Bütün istekleri Başbakan tarafından dile getirilmektedir" diyen Bahçeli, "Bugün gelinen aşamada Türkiye'nin bölünmesi için PKK'ya ihtiyaç kalmamıştır. Başbakan bu projeyi gönüllü olarak okyanus ötesinden teslim almıştır. Ayrıntıları görüşmek üzere de 29 Ekim'de baş aktörle buluşacaktır" şeklinde konuştu.

MHP lideri ayrıca, "AKP zihniyeti ve Başbakan Erdoğan, Kandil kadrolarının geride kalmış bütün niyetlerini siyaset zemini içinde çözmeyi kafasına koymuş ve bölücülüğün yeni liderliğine soyunmuştur. Ve bu konuda İmralı canisi ile rekabet ve iş birliği başlatmıştır. Bu itibarla, Kandil gezisinden dönen eli kanlı teröristleri kucaklama ve affetme görevi Başbakan Erdoğan'a düşmektedir. Başbakan'ın sebeplendiği bu yıkım projesi, İmralı canisinin terör örgütünün Kandil'deki kadrolarının, etnik bölücü mihrakların Barzani ve Talabani'nin etrafında kenetlendiği Türkiye'ye kefen biçme projesidir" dedi.





Azerbaycan'a seslendi

Ermenistan'la imzalanan protokollere de değinen Bahçeli, Ermenistan'ın Ermeni soykırım iddialarından geri adım atacaklarına dair en küçük bir işaret henüz alınmadığını ifade etti ve protokollerin Mecliste onaylanması için baskıların geleceğine dair güçlü emareler görüldüğünü söyledi.

Azerbaycan'a seslenen Bahçeli, "Hükümetin Ermenistan'la yakınlaşmasındaki üslup, seviye ve yöntem hepimizi olduğu gibi sizleri de öfkelendirmiş olabilir. Bu konuda yapacağınız eleştirilerin ve göstereceğiniz tepkilerin, mensubu olduğumuz Türk Milletinin mukaddesatına saygıyı esas alması şarttır. Üstelik bu tür bir tepki şekli ve milli hassasiyetleri aşan itici tavır iki kardeşin arasını açmak isteyenlerin de ekmeğine yağ sürecektir. Türkiye'nin Ermenistan'la imzaladığı protokollerin keyfiyeti, bugün iktidarı elinde tutan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aittir. Türk milletinin tamamının iradesini ve duygularını yansıtmaz" diye konuştu.

Bahçeli, Ermenistan'la ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamındaki gelişmelerin sonucunu, “Ermenistan'ı kazanmak uğruna Azerbaycan'ı kaybetmek" olarak niteledi ve yazılan 'bayrak krizi' haberleriyle ilgili olarak da başta Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere yetkililerden, 'vahim hatanın' derhal telafi edilmesini beklediklerini dile getirdi.

MHP lideri, söz konusu gelişmelerin, Azerbaycan'la olan ilişkileri son derece tehlikeli bir yola soktuğunu, Azerilerin tepkilerinin had safhaya ulaştığını savundu.

Bakü'deki bir şehitlikte bulunan "Türkiye bayraklarının kaldırılması" haberlerine de değinen Bahçeli, bu haberlerin 'Anadolu Türklüğünü' derinden üzdüğünü ve incittiğini kaydetti.

Bahçeli, "Buradan, Azerbaycanlı kardeşlerimize seslenmek istiyorum" dedi "Hükümetin Ermenistan'la yakınlaşmasındaki üslup, seviye ve yöntem, hepimizi olduğu gibi sizleri de öfkelendirmiş olabilir. Bu konuda yapacağınız eleştirilerin ve göstereceğiniz tepkilerin, mensubu olduğunuz Türk milletinin mukaddesatına saygıyı esas alması şarttır. Üstelik, bu tür bir tepki şekli ve milli hassasiyetleri aşan itici tavır, iki kardeşin arasını açmak isteyenlerin de ekmeğine yağ sürecektir. Türkiye'nin Ermenistan'la imzaladığı protokollerin keyfiyeti, bugün iktidarı elinde tutan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne aittir; Türk milletinin tamamının iradesini ve duygularını yansıtmaz" diye konuştu.

"Ecdadımızın yadigarı olan al bayrağımızın hatıralarına saygı gösterilmesi, hepimizin dileği ve mecburiyetidir" diyen Bahçeli, başta Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere yetkililerden, 'vahim hatanın' derhal telafi edilmesini beklediklerini dile getirdi.





"Hasan Cemal ile Cengiz Çandar daha uygun olur diye düşünüyorum"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ana muhalefet partisinin Milli Güvenlik Kurulu toplantısına alınması önerisiyle ilgili olarak da, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ana muhalefete açılımı, kendisinin düşünce olarak ortaya koyması açısından önemli sayılabilir. Fakat zamanlama itibarıyla açılıma muhalefeti davet etmenin, katılımına katkı sağlamanın bir başka yolu olarak düşünülüyorsa, Hasan Cemal ile Cengiz Çandar daha uygun olur diye düşünüyorum" dedi.





AB ilerleme raporu

Konuşmasında AB İlerleme Raporu'na da değinen Bahçeli, "ABD'ye yapacağı son gezide 'Kürt açılımını' görücüye çıkararak, bu konuda tekmil verecek olan Başbakan'ın, AB'nin bu yol haritasını da aşamalı olarak hayata geçirmek suretiyle Avrupalı kimliğini ispat etmesi beklenmelidir" dedi.