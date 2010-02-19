T24 LogoT24 Logo
Gündem

MGK'nın gündeminde neler var?

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin değiştirilmesi tartışmaları sürerken, Kurul, Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün yapılacak. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin değiştirilmesi tartışmaları sürerken, Kurul, Çankaya Köşkü'nde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılacak MGK'nın Şubat ayı olağan toplantısı saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.

Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ile ilgili tartışmayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başlatmıştı.

Belgedeki iç ve dış tehdit unsurlarının revize edileceğinin mesajını vermişti.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tartışmalarla ilgili olarak, "Kırmızı kitap ihtiyaçlara göre zaman zaman yenilenir, bunda anormal bir durum yok" demişti.

İşte bu görüşler ışığında konunun MGK'da tartışılması bekleniyor.

Kurul'un gündeminde ayrıca terörle mücadele, bu çerçevede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, Irak'ta yaklaşan ve mart ayında yapılacak seçimlerin de ele alınması bekleniyor.

Türkiye'nin AB müzakereleri, Kıbrıs'taki gelişmeler de yine her MGK'da olduğu gibi değerlendirilmesi gündemde.

Başbakan Erdoğan da önceki gün Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyesi bakanlarla bir araya geldi. Başbakanlık Merkez Binadaki toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24