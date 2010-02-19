MGK'nın gündeminde neler var?

T24 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bugün yapılacak. Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nin değiştirilmesi tartışmaları sürerken, Kurul, Çankaya Köşkü'nde toplanacak.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılacak MGK'nın Şubat ayı olağan toplantısı saat 13.30'da başlayacak.



Toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek.



Milli Güvenlik Siyaset Belgesi ile ilgili tartışmayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başlatmıştı.



Belgedeki iç ve dış tehdit unsurlarının revize edileceğinin mesajını vermişti.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de tartışmalarla ilgili olarak, "Kırmızı kitap ihtiyaçlara göre zaman zaman yenilenir, bunda anormal bir durum yok" demişti.



İşte bu görüşler ışığında konunun MGK'da tartışılması bekleniyor.



Kurul'un gündeminde ayrıca terörle mücadele, bu çerçevede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi, Irak'ta yaklaşan ve mart ayında yapılacak seçimlerin de ele alınması bekleniyor.



Türkiye'nin AB müzakereleri, Kıbrıs'taki gelişmeler de yine her MGK'da olduğu gibi değerlendirilmesi gündemde.



Başbakan Erdoğan da önceki gün Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyesi bakanlarla bir araya geldi. Başbakanlık Merkez Binadaki toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü.



