MGK'nın gündemi 'Kırmızı Kitap'

T24 - Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MGK üyesi Bakanlar'ın yanı sıra toplantıya Orgeneral Işık Koşaner ilk kez Genelkurmay Başkanı sıfatı ile katılıyor. Toplantıda kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yapılacak değişiklikler ana gündem maddesi olarak ele alınacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesinin katılımıyla gerçekleşen ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı. Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında toplanan MGK toplantısında askerin yeni komuta kademesi ile MGK'nın sivil kanadı ilk kez topluca bir araya geldi.

Kurulun en önemli gündem maddesi kamuoyunda Kırmızı Kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yapılan değişiklikler olacak. Yaklaşık 9 ay önce gündeme gelin değişiklikler kapsamında iç tehdit bölümünden bazı kısımların çıkarılması, irtica kavramının yerine aşırı dinci örgütler kavramının getirilmesi gibi değişiklikler gündeme gelmişti. Milli Güvenlik Kurulu üyeleri, kitapta yapılan değişiklikleri değerlendirecek.

Kurulun değişmeyen gündem maddeleri olan terörle mücadele, iç ve dış tehditler toplantıda masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra terör örgütünün süresini ay sonuna kadar uzattığı eylemsizlik kararı, örgütün tasfiyesi için hem ilgili komşu ülkelerle hem de imralı ile yürütülen temaslar, bu temaslarda gelinen nokta kurulun gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Amerika'nın artık son aşamasına geldiği füze kalkanı projesi ise toplantının bir diğer gündem maddesi. Amerikalı yetkililer yaptıkları açıklamada, bu projenin bir ayağının da Türkiye'de kurulabileceğini ima etmişlerdi. Konu Brüksel'de yapılan NATO Savunma ve Dışişleri Bakanları toplantısında 4'lü zirvede de ele alınmıştı. Bu konuyla ilgili görüşmelerin ve Türkiye'nin alacağı kararında yine Kurul'da değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Başbakan Erdoğan'ın geçtiğimiz ay Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret ve burada edindiği temaslarla ilgili de Kurula bilgi vermesi öngörülüyor.

Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, MGK toplantısı öncesi kurul üyesi bakanlarla Başbakanlık Resmi Konutu'nda bir araya geldi. Kurul ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.



