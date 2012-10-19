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MGK'dan Iğdır'da kaçırılan öğretmenlere takdir

MGK toplantısının gündemini ise Suriye ile yaşanan gerginlik oluşturuyordu

19 Ekim 2012 23:05

Miili Güvenlik Kurulu'nun (MGK), Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında yaklaşık 4 saat süren toplantısı sona erdi. Ağırlıklı olarak terör konusunun ele alındığı toplantı ardından yapılan açıklamada, "Öğretmenlerin okullarına, halkımızın da öğretmenlerine sahip çıkması takdirle karşılanmıştır" denildi.

Ağırlıklı gündem maddesi terör olan toplantı sonrası yapılan açıklamada 'terör eylemleri ve bunlara karşı alınan ve alınması gereken diğer tedbirlerin görüşüldüğü' ifade edildi. MGK bildirisinde konuyla ilgili "Öğretmenlerin canları pahasına okullarına halkımızın da öğretmenlerine sahip çıkması takdirle karşılanmıştır" şeklinde ifadelerde bulundu.

 

Suriye'ye Uyarı

 

Toplantıda ele alınan başka bir konu ise Suriye idi. Suriye'den gelebilecek herhangi bir tehditlere karşı gerekli önlemleri alınacağına dair belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Suriye'deki gelişmelerin ülkemize yönelik etkileri etraflıca ele alınarak sınır güvenliğimizin sağlanmasına yönelik tedbirler gözden geçirilmiş, ulusal güvenliğimizi ve vatandaşlarımızın korunmasını en etkili bir şekilde sağlamak amacıyla uluslararası hukuk temelinde, bütün tedbirleri almak ve uygulamak konusundaki kararlılığımız bir kez daha ifade edilmiştir'' söylenildi.

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