MGK'dan Suriye'de Esad, Mısır'da Sisi rejimlerine kınama

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ağustos ayı olağan toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride, Mısır'daki askeri darbe ve sonrasındaki gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, "Barışçı gösterilere karşı yapılan ve can kayıplarına neden olan müdahaleler kınanmıştır. Ülkede bir an önce barış ve huzur ortamının sağlanması ve kesintiye uğratılan demokratik sisteme dönüş için çağrıda bulunulmuş, yaşanan sorunların bölgemize yönelik muhtemel olumsuz etkilerinden duyulan derin üzüntü ve kaygı ifade edilmiştir" denildi.

Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak da, "Suriye rejim güçlerince bu sabah Şam'ın çeşitli semtlerine kimyasal silah kullanmak suretiyle yapıldığı değerlendirilen saldırılarda yüzlerce masum sivilin katledilmesi şeddetle kınanmıştır. Rejimin kendi halkına karşı her türlü hukuki ve insani değerleri hiçe sayarak uygulamakta olduğu şiddet karşısında Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerekliliği vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Milli Güvenlik Kurulu ağustos ayı olağan toplantısı yaklaşık 3 buçuk saat sürdü. Toplantı sonrasında yayımlanan bildiri şöyle: "Halkımızın huzur ve güvenliğini ilgilendiren iç ve dış güvenlik konuları ayrıntılı olarak görüşülmüş, bu kapsamda alınmış olan ve ilave olarak alınması gereken tedbirler değerlendirilmiştir. Ayrıca, güney sınırımızda güvenlik sorunları ve huzursuzluklara neden olan kaçakçılık faaliyetleri ve bu konuda alınan önlemler gözden geçirilmiştir.

Suriye rejim güçlerince bu sabah Şam'ın çeşitli semtlerine kimyasal silah kullanmak suretiyle yapıldığı değerlendirilen saldırılarda yüzlerce masum sivilin katledilmesi şeddetle kınanmıştır. Rejimin kendi halkına karşı her türlü hukuki ve insani değerleri hiçe sayarak uygulamakta olduğu şiddet karşısında Birleşmiş Milletler güvenlik konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerekliliği vurgulanmıştır.

Öte yandanÜlkede devam eden çatışma ortamının bölgesel güvenlik açısından yarattığı tehditler kapsamlı bir şekilde incelenmiş, bu çerçevede , ülkemizdeki barınma merkezlerinde ve yerleşim yerlerinde bulunan ve sayıları dört yüz bini aşan Suriyelilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen alışmaların yanısıra, sınır güvenliğimizin sağlanmasına yönelik detbirler de görüşülmüştür.

Mısır'da 3 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe ve sonrasındaki gelişmeler ele alınmış, barışçı gösterilere karşı yapılan ve can kayıplarına neden olan müdahaleler kınanmıştır. Ülkede bir an önce barış ve huzur ortamının sağlanması ve kesintiye uğratılan demokratik sisteme dönüş için çağrıda bulunumuş yaşanan sorunların bölgemize yönelik muhtemel olumsuz etkilerinden duyulan derin üzüntü ve kaygı ifade edilmiştir.

Irak'ta artış eğilimi göseteren şiddet ve terör eylemlerinden duyulan endişe dile getirilmiş, mevcut sıkıntıların demokratik ve anayasal çerçevede çözüme kavuşturulmasının sadece Irak'ın değil, bölgemizin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağına dikkat çekilmiştir.

Ortadoğu barış sürecinde doğrudan müzekerelerin zeminini hazırlamaya yönelik olarak, Filistin ile İsrail arasında başlatılan görüşmeler ve barış sürecinin başarısı bakınımdan önem taşıyan Filistinliler arası uzlaşı çabalarındaki mevcut durum ele alınmıştır."