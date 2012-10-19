MGK'dan Suriye kararı: Hukuk temelinde tüm tedbirler alınacaktır

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Toplantıda, Suriye ile yaşanan gerginliğe değinilerek, 'Ulusal güvenliğimizi ve vatandaşlarımızın korunmasını en etkili bir şekilde sağlamak amacıyla uluslararası hukuk temelinde, bütün tedbirleri almak ve uygulamak konusundaki kararlılığımız devam edecektir" dendi

MGK sonrası yapılan yazılı açıklamanın satırbaşları şöyle:

Suriye'deki gelişmelerin ülkemize yönelik etkileri etraflıca ele alınarak sınır güvenliğimizin sağlanmasına yönelik tedbirler gözden geçirilmiş, ulusal güvenliğimizi ve vatandaşlarımızın korunmasını en etkili bir şekilde sağlamak amacıyla uluslararası hukuk temelinde, bütün tedbirleri almak ve uygulamak konusundaki kararlılığımız bir kez daha ifade edilmiştir

Türkiye'nin çevresindeki kara, deniz ve hava faaliyetlerinin gözden geçirildiği belirtildi.

Terör konusunda “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden terör eylemleri ve bunlara karşı güvenlik güçlerimizin başarıyla yürüttüğü operasyonlar, alınan ve alınması gereken diğer tedbirler görüşülmüştür