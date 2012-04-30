MGK'dan Irak'a yakın takip, Suriye'ye uyarı çıktı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, toplantıda, Suriye'de akan kanın bir an evvel durdurulması ve halkın meşru talepleri doğrultusunda demokratik geçiş sürecinin önünün en kısa sürede açılması gerektiği vurgulandığı belirtilerek, "Suriye'nin Kofi Annan'ın 6 maddelik planının tüm unsurlarını eksiksiz yerine getirme yükümlülüğüne dikkat çekilmiştir" denildi. Irak'ta yaşanan siyasi krize de değinilen açıklamada, ''Türkiye Irak'taki siyasi gelişmeleri yakından takip etmektedir'' sözleri yer aldı.

MGK'nın, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan ve 2,5 saat süren nisan ayı olağan toplantısının ardından yayımlanan bildiride, toplantıda ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin ele alındığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin son dönemde terörle mücadelede gerçekleştirdiği operasyonlar da dahil olmak üzere yürütülen faaliyetler hakkında kurul üyelerine detaylı bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, “Bu mücadelenin önümüzdeki dönemde de kapsamlı ve çok yönlü bir yaklaşımla sürdürülmeye devam edileceği, bu çerçevede terör örgütünün ve destekçilerinin halkımızın birliğini, bütünlüğünü, güvenliğini, huzurunu ve refahını hedef alan her türlü eylem ve girişimiyle kararlılıkla mücadele edileceği vurgulanmıştır” denildi.

Irak'taki gelişmeler yakından izleniyor

Irak ve Suriye'deki gelişmelerin de toplantıda değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Gerek Irak'ta gerek bölgemizde her türlü etnik ve mezhep temelli siyaset anlayışını reddeden Türkiye'nin Irak'taki siyasi gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürdüğü ve bu ülkenin karşı karşıya bulunduğu sorunların ülkenin birlik ve bütünlüğü temelinde çoğulcu demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerektiği değerlendirilmiştir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde meydana gelen gelişmeler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmiş, bu bağlamda özellikle; Suriye'de akan kanın bir an evvel durdurulması ve halkın meşru talepleri doğrultusunda demokratik geçiş sürecinin önünün en kısa sürede açılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu süreçte Suriye halkının korunmasının ve insani yardım ulaştırılmasının öneminin altı çizilmiştir. Ayrıca 14 Nisan 2012 tarihli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Suriye'nin Kofi Annan'ın 6 maddelik planının tüm unsurlarını eksiksiz yerine getirme yükümlülüğüne dikkat çekilmiştir. Öte yandan Suriye'deki şiddet ortamından kaçarak ülkemize sığınan Suriye vatandaşlarının durumu ve Suriye ile sınırımızda son dönemde yaşanan gelişmeler tüm boyutlarıyla değerlendirilmiştir.”