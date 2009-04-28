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MGK'dan Ermenistan mesajı

MGK: Türk ve Ermeni uluslarının ortak tarihleri, tarafsız ve bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilebilecektir

28 Nisan 2009 03:00

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, "Türk ve Ermeni uluslarının ortak tarihlerinin ancak gerçekliği tartışılmayacak kanıt ve belgeler temelinde, önyargılardan arındırılmış olarak, tarafsız ve bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilebileceği" vurgulandı.

MGK Toplantısında, Afganistan'da yürütülmekte olan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti Harekatına yapılabilecek ilave katkılar da görüşüldü.

MGK Genel Sekreterliğinden, toplantı sonrasında yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Toplantıda, ülke güvenliğini etkileyen iç ve dış gelişmeler ele alınmış, terörle çok yönlü mücadelenin demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri temelinde sürdürüleceği vurgulanmıştır.

Irak ile ilişkilerimiz ve bu çerçevede Irak'tan kaynaklanan terör ile mücadelede gelinen aşama bütün boyutlarıyla değerlendirilmiştir.

Ülkemizin enerji arzı güvenliği, siyasi, stratejik ve diplomatik veçheleriyle ele alınmıştır.

Afganistan'da yürütülmekte olan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti Harekatına yapılabilecek ilave katkılar görüşülmüştür.

KKTC'de 19 Nisan 2009 tarihinde düzenlenen erken genel seçimlerin huzur ve barış ortamında cereyan etmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilmiş ve KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Talat tarafından BM parametreleri temelinde yürütülen kapsamlı çözüm müzakere sürecinin desteklendiği teyit edilmiştir.

Bazı ülkelerce 1915 olaylarıyla ilgili olarak yapılan son açıklamalara tarafımızdan gösterilen tepkiler ve bu konuda yapılan girişimler değerlendirilmiştir. Ayrıca, Türk ve Ermeni uluslarının ortak tarihlerinin ancak gerçekliği tartışılmayacak kanıt ve belgeler temelinde, önyargılardan arındırılmış olarak, tarafsız ve bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilebileceği vurgulanmıştır."

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