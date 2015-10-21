MGK'dan Ankara katliamı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Ankara'daki terör saldırısının, yürütülen adli ve idari soruşturmalar çereçvesinde çok yönlü olarak ele alındığı belirtildi.

Sınır güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğinin belirtildiği bildiride, "Bölücü terör örgütünün Suriye'deki uzantılarının da uluslarası kapsamda terör örgütü kapsamında tescilinin gerekliğinin altı çizildi" ifadelerine yer verildi.

CNN Türk'ün haberine göre, 6 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, Ankara'daki terör saldırısının, yürütülen adli ve idari soruşturmalar çereçvesinde çok yönlü olarak ele alındığı belirtilerek, "Milletimizin bir arada yaşama iradesini, ülkemizdeki huzur ve barış ortamını ortadan kaldırmayı hedefleyen terörist faaliyetler içindeki örgütlerle ve uzantılarıyla mücadelenin aralıksız sürdüreceğinin altı çizilmiştir" denildi.

"Terörist faaliyetler içindeki örgütlerle ve uzantılarıyla mücadele aralıksız sürdürülecek"

MGK toplantısı sonrasında yapılan açıklama şöyle:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanmasına müteallik hususlar etraflıca görüşülmüştür. Ülkenin iç ve dış güvenliğine yönelik tehditler ile alınan ve alınacak olan tedbirler hassasiyetle değerlendirilmiş, güvenlik güçlerinin fedakar ve kahramanca mücadelesi takdirle karşılanmıştır. Ankara'da meydana gelen menfur saldırı, yürütülen adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde çok yönlü olarak ele alınmıştır. Milletimizin bir arada yaşama iradesini, ülkemizdeki huzur ve barış ortamını ortadan kaldırmayı hedefleyen terörist faaliyetler içindeki örgütlerle ve uzantılarıyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğinin altı çizilmiştir. Milli güvenliğimizi tehdit eden ve terör örgütleriyle işbirliği içerisinde hareket eden paralel devlet yapılanmasına karşı yürütülen kararlı mücadelenin çok yönlü olarak sürdürüleceği teyit edilmiştir.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan 26. Dönem milletvekili genel seçiminin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesine yönelik tedbirler hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

"Rusya ve İran'ın Suriye'deki rejimle ilgili tutum ve politikaları değerlendirilmiştir"

Suriye'de yaşanan ve uluslararası niteliği gün geçtikçe artan gelişmeler etraflıca değerlendirilmiş, güney sınırlarımıza yakın bölgelerde yaşanan hareketlilik, yapılan hava sahası ihlalleri de dahil olmak üzere, ele alınmış ve sınır güvenlik tedbirleri gözden geçirilmiştir. Rusya ve İran'ın Suriye'deki rejimle ve bölgedeki gelişmelerle ilgili tutum ve politikaları değerlendirilmiştir. Birleşmiş Milletler genel kurulu ve terörizmle mücadele zirvesinde ele alınan konular hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Bölücü terör örgütünün Suriye'deki uzantılarının da uluslararası alanda terör örgütleri kapsamında tescilinin gerekliliğinin altı çizilmiş, DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.

"Uluslararası toplum, mülteci sorununa çözüm bulmak için somut ve gerçekçi adımlar atmalı"

Suriye'deki sivil halka yönelik şiddet ve güç kullanımı neticesinde meydana gelen can kayıplarının ve insan hakları ihlallerinin bir an önce sona erdirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Yurtlarını terk etmek zorunda kalmış insanların mağduriyetlerinin giderilmesi için bugüne kadar yaptığımız çalışmaların, insani sorumluluk bilinci içerisinde devam edeceği belirtilmiştir. Uluslararası toplumun mülteci sorununa çözüm bulmak amacıyla daha somut ve gerçekçi adımlar atması gerektiği, bunun Avrupa ve Dünya için de önemli bir problem olduğu dile getirilmiştir. Külfet paylaşımının adil ve kapsayıcı bir şekilde gerçekleştirilmesine ihtiyaç bulunduğu hususunun altı çizilmiştir. Irak'ta yaşanan son gelişmeler gözden geçirilmiş, ülkemizin ve bölge ülkelerinin Irak ile olan ilişkileri ele alınarak, Irak sınırları içerisinde varlığını sürdürmeye çalışan soydaş ve akraba toplulukların yaşadığı sorunların giderilmesi gerektiği hususu dile getirilmiştir.

Yemen, Libya ve Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da Yaşanan gelişmeler hakkında kurula bilgi verilmiş, İsrail'in insanlığın ortak mirası Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa'da izlediği tahrik edici tutumun kabul edilemez olduğu belirtilmiştir.

Kıbrıs'ta müzakere sürecinde meydana gelen son gelişmeler ele alınmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimize olan desteğimiz teyit edilmiştir."