MGK'da OHAL'i uzatma tavsiyesi kararı alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, 'MGK'nın olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunduğu' belirtildi.

Toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler katıldı.

Yaklaşık altı saat süren toplantı sonrası yapılan açıklamada OHAL'in uzatılması tavsiyesi kararı alındı:

"Demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasının devamlılığını sağlamak amacıyla olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.

"FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi tarihinin her yıl, 'Demokrasi ve Özgürlükler Günü' olarak anılması tavsiye edilmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, 'OHAL süresinin meclis kararıyla uzatılabileceğini' belirtmişti.

MGK toplantısında hükümetin uzun bir süredir Suriye'nin kuzeyinde kurulması gerektiğini savunduğu 'güvenli bölgeye' de destek geldi:

"Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye'nin kuzeyinde 'terörden arındırılmış güvenli bölge' tesisi ile 'uçuşa yasak bölge' uygulamasının gerekliliği üzerinde durulmuştur.

"Suriye krizi başladığından beri, sınırın her iki tarafında da mağdurlara ve mazlumlara her türlü insani yardımı yapan Türkiye'nin, uluslararası toplumdan yeterli desteği alamasa dahi bu tavrını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğinin altı çizilmiştir."

Açıklamada Fırat Kalkanı Harekatı'yla ilgili de şu değerlendirmeler yer aldı:

"Bölgedeki siyasi ve askeri gelişmeler ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, hudutlarımızda bir terör koridorunun oluşmaması için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın öncelikli iki amacından ilkinin, sınır güvenliğimizin sağlanması ve bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin temin edilmesi; ikincisinin ise buradaki DEAŞ ile PYD-YPG terör unsurlarının bütünüyle temizlenmesi ve ülkelerinin bütünlüğü için Özgür Suriye Ordusu'nun desteklenmesi olduğu bir kez daha kaydedilmiştir."

MGK, bazı belediyelere yönelik idari işlemlerin yerinde olduğunu kararlaştırdı:

"Devletin ve milletin öz kaynaklarını, asli görevleri yerine bölücü terör örgütüne destek için kullanan ve bu suretle teröre alet olan belediyeler hakkında yapılan idari ve hukuki işlemlerin yerinde olduğunun, bu konudaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizilmiştir."