MGK'da Kürt çocukların eğitim sorunları ele alındı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen Milli Güvenlik Toplantısı sonrası yapılan açıklamada Doğu ve Güney Doğu Anadolu'daki Kürt çocukların eğitim ihtiyaçlarının değerlendirildiği bildirildi. Açıklamada terörle mücadelenin demokrasi ve hukuk çerçevesi içinde gerçekleştirileceğine de değinildi.

Geçirdiği ikinci ameliyatın ardından bir süre dinlenen ve çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla rutin mesaisine başladı.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan Şubat ayı olağan toplantısı saat 13.55'te başladı, 18.50'de sona erdi.

Yaklaşık 5 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısına, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de katılarak, eğitim alanındaki düzenlemelerle ilgili Kurul'a bilgi verdi.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtilerek, ''Terörün istismar kaynaklarının kurutulması amacıyla yürütülen kapsamlı çabaların, demokrasiye, hukuk devleti ilkelerine ve evrensel değerlere bağlı olarak sürdürüleceği bir kere daha teyit edilmiştir'' denildi.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayınlanan bildiride, bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki varlığının sona erdirilmesi için somut adımlar atılması gerektiği belirtildi.

Bildiride, ''Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki öğretmen açığı ele alınmış çocuklarımıza daha kaliteli eğitim sağlanması için gereken ihtiyaçlar değerlendirilmiştir'' ifadesine yer verildi.

Kurulun önemli gündem maddeleri arasında Suriye’deki durum ve terör olaylarının bulunduğu öğrenildi.

MGK öncesi toplantı

Bu arada, toplantı öncesinde Başbakan Tayyip Erdoğan, kurul üyesi bakanlarla bir araya geldi. Başbakanlık Resmi Konutu'nda 1 saat 45 dakika süren toplantıya Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

Erdoğan grupta konuşacak

Erdoğan Salı günü ise TBMM’de partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Pazartesi günleri yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ise Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Son olarak 30 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulu yoğun bir gündemde Çarşamba günü Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan’ın Perşembe günü ise haftalık olağan görüşmelerini gerçekleştirmesi beklenirken, rutin program kapsamında çeşitli kabullerinin de olması öngörülüyor.