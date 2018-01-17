MGK'da gündem Afrin ve OHAL

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün (17 Ocak 2018) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Ocak ayı olağan MGK toplantısında gündem ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolündeki bölgenin korunması için bir sınır güvenlik gücü oluşturma kararını ve olası bir Afrin operasyonu olacak. Ayrıca toplantıda OHAL'in de görüşülmesi bekleniyor.

MGK’da olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 19 Ocak’tan itibaren 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı da alınacak. Ardından alınacak olan OHAL kararı, Bakanlar Kurulu’nda tezkereye dönüştürülerek TBMM’ye sunulacak.

OHAL uygulamasının süresi daha önce 5 kez uzatılmıştı.