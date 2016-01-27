MGK bildirisi: Suriye'nin geleceğinde mevcut rejim, DAEŞ ve PYD yer almamalı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde saat 15.00’te toplandı. 6 saat 40 dakika süren toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada "Suriye'nin geleceğinin inşasında ne mevcut rejim ne de DAEŞ, PYD-YPG başta olmak üzere hiçbir terör örgütü yer almamalı" dendi.

MGK bildirisinden satırbaşları

Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada 'Baskı ve şiddet ile vatandaşlarımızı göçe zorlayan, bebekleri bile öldüren bölücü terör ötgütüyle mücadelenin, aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır.' dendi.

Öte yandan bildiride 'Suriye'nin geleceğinin inşasında ne mevcut rejimin ne DEAŞ ne de PYD-YPG başta olmak üzere, herhangi bir terör örgütünün yer almaması gerektiği ifade edilmiştir' ifadeleri kullanıldı.

MGK bildirisinde 'Milletin temel değerlerini ve birlikte yaşama arzusunu hedef alarak, eğitim yuvalarını, sağlık kuruluşlarını, camileri tahrip edip kullanılamaz hale getiren, baskı ve şiddet ile vatandaşlarımızı göçe zorlayan, bebekleri bile öldüren bölücü terör örgütüyle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır' dendi.

Bildiride 'Terörle mücadelenin hukuk kuralları içerisinde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği konusunda hassasiyet gösterilerek yürütülmekte olduğu, zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik tedbirlerin alınacağı ifade edilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

'Siber saldırılar, siber güvenlik ve siber güvenlik faaliyetlerine dair Kurul'a bilgi sunulmuştur' dendi.

MGK bildirisinde 'Suriye'nin geleceğinin inşasında ne mevcut rejimin, ne DEAŞ, ne de PYG-YPG başta olmak üzere herhangi bir terör örgütünün yer almaması gerektiği ifade edilmiştir' ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan MGK toplantısında, Irak'ta yaşanan son gelişmeler ile Rusya'nın Suriye'deki rejimle birlikte yürüttüğü faaliyetlerin de değerlendirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'da başlayan MGK toplantısı 6 saat 40 dakika sürdü. Artan terör olayları ve Suriye'deki gelişmelerin ana gündem maddesi olarak ele alındığı toplantıda Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde devam eden terör operasyonları detaylı olarak masaya yatırıldı.

Şırnak'ın Cizre, Silopi, Diyarbakır'ın Sur ilçelerinde aralıksız yürütülen operasyonlarda gelinen nokta değerlendirildi.Paralel devlet yapılanması ile mücadeleye ilişkin çalışmaların görüşüldüğü toplantında ayrıca Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülen Terörle Mücadele Master Planı da ele alındı. Rusya'nın Türkmenlere yönelik hava saldırıları, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin Fırat'ın batısına geçme girişimleri ve bunlara karşı alınacak tedbirler de ele alındı.

Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüleceği belirtilen açıklamada "Terörden zarar gören vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için tedbirler alınacak" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına katılan isimler şöyle:

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Yalçın Akdoğan, Lütfi Elvan, Mehmet Şimşek, Tuğrul Türkeş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Ekan Ala, Başbakanlık Müsteşarı Kemal Madenoğlu, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, MGK Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Muhammed Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan.

Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantılarının ağustos ayında yapılması nedeniyle takvimde sıkışıklık yaşanmaması için daha önce şubat ayında gerçekleştirilen MGK toplantısı, ocak ayına alınmıştı.