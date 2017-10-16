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MGK ve Bakanlar Kurulu'nun gündemi OHAL olacak

Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu OHAL'in uzatılması için toplanacak

16 Ekim 2017 02:17

Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu  OHAL'in uzatılması için toplanacak.

OHAL'in 5. kez uzatılması için Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiyede bulunması ve hemen ardından toplanacak Bakanlar Kurulunda ise OHAL'i uzatma kararının alınması bekleniyor. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarında ( 16 Ekim 2017 Pazartesi), İdlib operasyonu, bağımsızlık referandumunun ardından Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yönelik yaptırım planlarıyla ABD ile yaşanan vize gerginliğinin de ele alınacağı belirtiliyor.

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MGKBakanlar Kurulu toplantısıOHAL

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