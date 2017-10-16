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MGK: Türk hava sahasının Kuzey Irak'a kapatılması tavsiye edilmiştir

"OHAL'in uzatılması tavsiyesinde bulunulmuştur"

16 Ekim 2017 19:20

1 saat 40 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'ndan sonra yapılan açıklamada "Türk hava sahasının IKBY'ye kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Merkezi Irak Yönetimince devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda OHAL'in uzatılması yönünde tavsiyelerin de bulunduğu bildirildi.

MGK açıklamasında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır."

 

 

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