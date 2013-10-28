MGK toplantısında Suriye'deki çatışmalara karşın alınacak ilave tedbirler tartışıldı

Milli Güvenlik Kurulu'nun ekim ayı olağan toplantısı sona erdi.

Toplantıya, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük ilk kez katıldı.

MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, Suriye'de süregiden çatışma ortamının bölge ve ülke güvenliği açısından oluşturduğu tehditler, bunlara karşı alınan tedbirlerle ihtilafın sona erdirilmesi için yürütülen uluslararası çabaların gözden geçirildiği belirtildi.

MGK bildirisinde, ayrıca, "Halkımızın huzur ve güvenliğini temin amacıyla yürütülen faaliyetler görüşülmüş, bu kapsamda ilave olarak alınması gereken tedbirler değerlendirilmiştir" denildi.

Suriyeli mültecilerin durumunun da görüşüldüğü belirtilen bildiride, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin durumu ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaların incelendiği vurgulandı.

Bildiride, toplantıda ele alınan diğer konulara ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

"Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki önemli siyasi gelişmeler, demokratik geçiş sürecinde bulunan ülkelerde yaşananlar ile bu ülkelerle ilişkilerimiz değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, Ortadoğu barış sürecindeki son gelişmeler üzerinde de durulmuştur.

Irak'ta gelinen son durum mütalaa edilmiş, artan şiddet ve terör eylemlerinden duyulan endişe dile getirilerek, istikrarın kalıcı bir şekilde tesis edilmesi amacıyla bu ülkeye yönelik desteğimizin sürdürüleceği vurgulanmıştır.

Toplantıda, son olarak, Doğu Akdeniz'in güvenliği konusu görüşülmüştür."