MGK toplantısında ne konuşuldu?

T24 - MGK sonrası yayımlanan bildiride toplantıda Suriye ve Libya'daki gelişmelerin değerlendirildiği belirtilerek, "gerçek ve bir siyasi değişim sürecinin başlatılmasına atfedilen önem vurgulanmıştır" denildi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Haziran ayı olağan toplantısı yaklaşık 5,5 saat sürdü.



Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisinde ''Vatandaşlarımızın güvenliğini, yaşama hakkını, birlikteliğini ve kardeşlik duygularını hedef alan teröre karşı güvenlik kuvvetlerince yürütülen etkin mücadeleye hiçbir ayrım gözetilmeksizin, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik olarak yürütülen ekonomik, kültürel, sosyal nitelikteki kapsamlı çabalar daha da artırılmak suretiyle kararlıkla devam edileceğinin altı çizilmiştir'' denildi.



MGK, toplantısının sona ermesinin ardından Genel Sekreterlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplantıda asayiş ve güvenliği etkileyen iç ve dış gelişmelerin etraflıca değerlendirildiği bildirildi.





'Genel seçimlerde güvenlik sorunu yaşanmadı'



Toplantıda 12 Haziran milletvekili genel seçiminin, halkın sağduyulu yaklaşımı, güvenlik kuvvetlerinin aldığı etkin önlemler sayesinde herhangi bir ciddi güvenlik sorunu ile karşılaşılmadan gerçekleştirilmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği kaydedilen açıklamada, ''Vatandaşlarımızın güvenliğini, yaşama hakkını, birlikteliğini ve kardeşlik duygularını hedef alan teröre karşı güvenlik kuvvetlerince yürütülen etkin mücadeleye hiçbir ayrım gözetilmeksizin, bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik olarak yürütülen ekonomik, kültürel, sosyal nitelikteki kapsamlı çabalar daha da artırılmak suretiyle kararlıkla devam edileceğinin altı çizilmiştir'' ifadelerine yer verildi.





Suriye ve Libya'daki halk hareketleri



Toplantıda, Suriye ve Libya başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde meydana gelen son gelişmelerin de değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



''Bu çerçevede, bölge halklarının meşru talep ve beklentileri doğrultusunda kapsamlı siyasi, sosyal ve ekonomik reformların bir an önce yürürlüğe konulmasına ve anayasal demokrasinin tesisi ile sonuçlanacak gerçek ve bir siyasi değişim sürecinin başlatılmasına atfedilen önem vurgulanmıştır.



Halk hareketlerinin yaşandığı bölge, ülkelerinde değişimin barışçı yollarla tamama erdirilmesinin bölgemizin barış ve istikrarı bakımından hayati önem taşıdığı bir kez daha teyit edilmiştir. İnsani mülahazalarla geçici olarak ülkemize kabul edilen Suriye vatandaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen faaliyetler gözden geçirilmiştir.''



Toplantıda Irak'a ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, ''Bu çerçevede bölgesel gelişmelerin Irak'a muhtemel yansımaları üzerinde durulmuş, Irak'ın karşılaştığı sorunların ulusal uzlaşı temelinde bir an evvel aşılmasının tüm bölgenin istikrarına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. Bu sorunların aşılmasını teminen ülkemizin Irak'a her türlü desteği vermeye devam edeceği kaydedilmiştir'' denildi.