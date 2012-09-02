MGK toplantısında 28 Şubat üzerindeki 'gizililik' kararı kaldırıldı

MGK son toplantısında tarihi bir karara imza attı. 1971 Muhtırası ve 28 Şubat dönemlerine ait 24 MGK kararına ilişkin “gizlilik” kararı kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Gül’ün rahatsızlığı nedeniyle 2 saat 45 dakika süren son yılların en kısa süreli MGK toplantısından, 28 Şubat süreci ve 1971 muhtıra sürecine ilişkin “Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu” nedeniyle bugüne kadar gizli kalan karar MGK kararları üzerindeki sır perdesinin kaldırılmasına ilişkin önemli bir karar alındı.

Alınan karar uyarınca, söz konusu dönemlerde yapılan toplantılarda alınan 24 MGK kararının birer sureti, talebi doğrultusunda TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na gönderilecek. Refahyol Hükümeti’nin istifasına yol açan 28 Şubat MGK’sında alınan kararların 8 yıllık kesintisiz temel eğitim, özel Kur’an kurslarının kapatılması gibi konularına ilişkin bazı kararları kamuoyuna açıklanmış, ancak bazı maddeler MGK yasası gerekçe gösterilerek kamuyona resmen açıklanmamıştı.



24 karar için



Araştırma Komisyonu bünyesinde 28 Şubat post modern darbe süreciyle ilgili oluşturulan alt komisyonun başkanlığını yürüten AKP Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, MGK’nın tarihi adımına ilişkin Vatan gazetesinden Şebnem Hoşgör'ün sorularını yanıtlarken, “71 Muhtırası ve 28 Şubat dönemlerine ait 24 adet MGK Kararları üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Bunlar en kısa sürede komisyona gönderilecek” dedi.

Karayel, karara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Millet iradesine tasallut olmuş olan, belli bir grubun veya askerler içindeki belli bir grubun toplum mühendisliğine soyunmasıyla ilgili devlet ve millet bütünlüğüne kaynaşmasına mani bir durum ortadan kalkıyor. Bundan sonra kimse darbeye teşebbüs edemez. MGK da meclis iradesine ters düşen millet iradesini temsil etmeyen hiçbir unsurla alakalı tavır ve tarz belirleyemez. Bu bakımdan çok önemli. Türkiye’deki sivil toplumun demokrasisin önündeki bu tür militarist engellerin kalkması, devletin gizlilik kararını kaldırması demokrasiye vurgudur. Sivil idareye ve sivil yönetime vurgudur. Bundan dolayı bundan sonra kimse kafasının içindeki darbe düşüncelerini MGK’da konuşsa bile bir dayatma içerisinde bunları gündeme getiremez.”

Karayel, “Batı Çalışma Grubu ve Başbakanlık Takip Kurulu’nun olmayan bir yetkiyi kullanarak MGK kararlarına isnat ettikleri yetkilendirmenin hepsinin ortaya çıkmış olması demektir ki bu Türkiye demokrasisi için büyük bir kazanımdır” dedi.

Karayel, pazartesi gününden itibaren MGK’dan beklemeye başlayacakları belgelerin içeriğine ilişkin de şu bilgiyi verdi: “Gönderilecek olanlar toplantılardaki diyalog tutanakları değil. Yapılan görüşmelerin ardından alınan kararlar bir metne yazılır ve kurul üyeleri de imza atarak bunu karara bağlar. Bu imzalı karar tutanakları komisyonumuza gelecek. Böylece 28 Şubat süreci olarak adlandırılan döneme ilişkin MGK’da alınmış tüm kararlar komisyonumuza ulaşmış olacak.”



AKP'li Şahin: Bekliyorduk



Seçim bölgesinde çalışmalarını sürdüren TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu sözcüsü AKP'li İdris Şahin ise, MGK’nın tarihi kararına ilişkin resmi bir bilginin şu aşamada kendisine ulaşmadığını belirterek, “Ancak komisyonumuzun talebi doğrultusunda böyle bir karar alınmasını bekliyorduk. Ancak resmi karar henüz ulaşmadı bize” dedi.



Kararı MGK Genel Sekreteri Baş’a iletti



MGK’nın Darbe ve Muhtıra Komisyonu’nun talepleriyle ilgili olarak MGK kararlarına ilişkin gizlilik kararını kaldırma kararı, MGK Genel Sekreteri Muammer Türker tarafından telefonla TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanı Nimet Baş’a iletildi.

"Bu karar 1971’den bu yana alınan tüm MGK kararlarını mı kapsıyor?" sorusunu yanıtlayan Baş, “1971 muhtırasından bu yana, komisyonumuzun talep ettiği kritik dönemlerde alınan 24 kararın birer örneğini komisyonumuza gönderecekler” dedi.

Baş, MGK ve Milli Güvenlik Genel Sekreterliği Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca, söz konusu MGK toplantılarındaki görüşmelerin ise açıklanmasının mümkün olmadığını söyledi. Baş, 24 TV’de katıldığı bir programda ise şu görüşleri dile getirdi:

“MGK’da istediğimiz belgelere ilişkin Genel Sekreterlik bize Güvenlik Kurulu Kanunu’nun 10. maddesi gereğince bu kararların gizlilik esasına tabi olduğunu ama bu gizlilik kararının sadece Milli Güvenlik Kurulu’nun yeniden karar almasıyla mümkün olduğunu söyledi. Son Milli Güvenlik Kurulu’nda bu karar alındı. Bize bu belgelerin ve bilgilerin gönderilmesi hususunda, onları da gönderecekler. Özellikle 1971’den bu yana alınan tüm kararların birer örneklerini gönderiyorlar ve özellikle kritik dönemlerde darbe öncesi, darbe sonrası, darbe sırasında alınan kararların bir anlamda Türkiye’nin aslında kritik dönemlerinin de etkin olan bu kurumun yönünü de algılamamız açısından önemli olacak. Bu komisyonun her şeyden önce amacı TBMM’nin by-pass edildiği dönemler bunlar. Meclis’in kendi iradesine sahip çıkması ve demokrasinin kalıcı bir unsur haline dönüşmesi, demokratik kültür ve değerin her şeyden önce toplumun geniş kesimlerine sirayet etmesi acısından bu darbenin ve darbe kültürünün oluşturduğu algıları değiştirmesi gerekiyor. Meclis ilk kez böyle bir şeyle meşgul. İlk kez Meclis’te böyle bir komisyon kuruluyor. Ben bunu çok önemsiyorum. Yapacaklarımızı da önemsiyorum, raporumuzu da ümit ediyorum ki en iyi şekilde tamamlarız.”



MGK 2 kez reddetmişti



Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, çalışmaları kapsamında MGK’ndan 28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısının yazılı ve sözlü kayıtlarını ve o sürece ilişkin kararlarını ve 1 Ocak 1977 ila 12 Eylül 1980 tarihleri arasında yapılan GMK toplantılarında alınan kararların birer suretini istemişti. MGK Genel Sekreterliği ise, 14 Haziran ve 24 Temmuz’da gönderdiği yazılarla MGK Kanunu’nun 10. maddesini gerekçe göstererek her iki talebi de geri çevirmişti. Bunun üzerine komisyon yeni bir yazıyla bu kez 1971 muhtırası dönemine ilişkin MGK kararlarını da dahil ederek talebini tekrarladı.



Kanun MGK’ya yetki veriyor



MGK Kanunu’nun 10. maddesinde tutanakların açıklanması yasaklanırken, kararların açıklanması MGK’nın yetkisine bırakılıyor. Madde şöyle:

“Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, MGK Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir. Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlik’te saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayınlanamaz. Kararlar MGK’nın vereceği karara göre açıklanabilir veya yayınlanabilir.”