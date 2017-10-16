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MGK Toplantısı sonrası açıklama 

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıldı

16 Ekim 2017 19:40

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Güvenlik Kurulu Toplantısı\'nın ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Irak Anayasası\'nı ihlal eden gayrımeşru IKBY referandumu sonrasında atılan adımlar değerlendirilmiş; alınması öngörülen yeni tedbirler müzakere edilmiştir. Türk Hava Sahası\'nın IKBY\'ne kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı\'nın Merkezi  Irak Yönetimi\'nce devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir.\" denildi. 
Yapılan açıklama şöyle; \"Türk  Silahlı  Kuvvetleri  unsurlarının  İdlib\'te  \'Gerginliği  Azaltma  Görev  Gücü\' kapsamında yürüttüğü harekat hakkında kurul\'a bilgi arz edilmiştir. Suriye\'de kalıcı barışı  tesis  etmek  amacıyla,  Astana  Mutabakatı  çerçevesinde  görev yapan unsurlarımızın İdlib çatışmasızlık bölgesindeki görevini başarıyla sürdürdüğü değerlendirilmiştir. Irak Anayasası\'nı ihlal eden gayrımeşru IKBY referandumu sonrasında atılan adımlar değerlendirilmiş; alınması öngörülen yeni tedbirler müzakere edilmiştir. Türk Hava Sahası\'nın IKBY\'ne kapatılması ve İbrahim Halil Sınır Kapısı\'nın Merkezi  Irak Yönetimi\'nce devralınması sürecinin başlatılması hükümete tavsiye edilmiştir. Bu çerçevede Merkezi  Irak Yönetimi\'nin  tüm ülkede anayasal egemenliğini tesis etmek üzere ve özellikle kerkük’te attığı adımlar değerlendirilmiş; Irak\'ın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettiğimiz önem bir kez daha vurgulanmıştır. Merkezi  Irak  Yönetimi\'nin  Kerkük\'te  yürüttüğü  operasyonun,  şehrin  son  dönemde bozulmaya çalışılan demografik yapısının, tarihi  derinliğine uygun şekilde tesisini de  sağlamayı  amaçlaması  hususundaki  hassasiyetimiz  ve  beklentimiz  özellikle belirtilmiştir. FETÖ/PDY,  PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadele kapsamında yurt  bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş; demokrasimizin, hukuk  devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere hükümete, olağanüstü 
halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır\" denildi. 
 

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