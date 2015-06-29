MGK: Bölgenin demografik yapısının değiştirilmesine yönelik eylemlerden duyulan endişe dile getirilmiştir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan haziran ayı olağan MGK toplantısı sona erdi.

Seçimlerden sonra ilk kez düzenlenen ve Suriye'ye olası müdahele konusunun konuşulacağı Milli Güvenlik Kurulu (MGK) olağan toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

Suriye'de yaşananların etraflıca değerlendirildiği belirtilen toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Bölgede yaşayan sivil halkı hedef alan terör saldırıları ile bölgenin demografik yapısının değiştirilmesine yönelik eylemlerden duyulan endişe dile getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

MGK toplantısından sonra yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine müteallik hususlar etraflıca görüşülmüştür. Ülke güvenliğine yönelik muhtemel tehditler ile alınan ve alınacak tedbirler hassasiyetle değerlendirilmiştir. Halkımızın demokratik hassasiyet bilinci içerisinde ve yüksek oranda bir katılımla gerçekleşen 25'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde ve seçim sırasında yaşanan hadiseler üzerinde durulmuştur. Milletimizin kardeşlik duygularını ve bir arada yaşama iradesini zayıflatarak ülke genelinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve hayat hakkını ortadan kaldırmayı hedef alan terör örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizilmiştir.



Ülkemizde ve yurtdışında meydana gelen hadiselerin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle güncellenen milli güvenlik siyaseti belgesinin Bakanlar Kurulunda kabul edilmesinin toplumun huzur ve barışına önemli katkılar sağlayacağı ifade edilmiştir.

'Başta paralel devlet yapılanması olmak üzere, tüm yasadışı oluşumlara karşı yürütülen mücadeleye kararlılıkla devam edilecek'





Milli güvenliğimizi tehdit eden, başta paralel devlet yapılanması olmak üzere, tüm yasadışı oluşumlara karşı yürütülen mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bir kez daha dile getirilmiştir.

Güney komşularımızdan Suriye'de cereyan eden hadiseler etraflıca değerlendirilmiş, muhtemel tehditler ele alınmış, sınırlarımızda alınan ilave güvenlik tedbirleri üzerinde durulmuştur. Bölgede yaşayan sivil halkı hedef alan terör saldırıları ile bölgenin demografik yapısının değiştirilmesine yönelik eylemlerden duyulan endişe dile getirilmiştir. Uluslararası kamuoyunun bölgede yaşanan insan hakları ihlallerine karşı sürdürdüğü duyarsız tutumuna dikkat çekilerek, ülkemize sığınan insanların mağduriyetinin giderilmesi için bugüne kadar yapılan insani çalışmaların kararlılıkla devam ettirileceği ifade edilmiştir. Irak'ın, terör örgütleri ile mücadelesi kapsamında yaşanan son gelişmeler gözden geçirilmiş, ülkemizin ve bölge ülkelerinin Irak ile olan ilişkileri ele alınmış, Irak sınırları içerisinde yaşayan soydaş ve akraba toplulukların durumları hassasiyetle değerlendirilmiştir.

Yemen, Libya ve Mısır başta olmak üzere Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ele alınmıştır.



Ukrayna'daki gelişmeler ele alınmış ve çatışmaların sona erdirilerek minsk önlemler paketinin uygulanmasının önemi vurgulanmıştır."

Özel’in son toplantısı



MGK’nın haziran ayı olağan toplantısı, bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıya, kurul üyelerinin yanı sıra güvenlik bürokrasisinin önemli isimleri de katıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu, seçim sonrasında hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na vermişti. Yeni hükümet kurulana kadar mevcut hükümet göreve devam edeceği için dünkü toplantıya da, bazıları milletvekili sıfatını kaybetmiş hükümetin MGK üyesi bakanları katıldı.

Ağustos'ta yapılacak Yüksek Askeri Şura'da da ordunun komuta kademesi önemli ölçüde değişeceği için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in de katıldığı son MGK toplantısı oldu. Ağustos ayındaki toplantıya devir teslim teamüller gereği 30 Ağustos'tan bir hafta önce olursa Özel katılmayacak.