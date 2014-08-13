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MGK toplandı, Cumhurbaşkanı Gül ve Org. Yörük son kez katılıyor

Cumhurbaşkanlığı'na veda etmeye hazırlanan Abdullah Gül ile emekli olacak Org. Servet Yörük toplantıya son kez katılıyor

13 Ağustos 2014 17:12

Milli Güvenlik Kurulu ağustos ayı olağan toplantısı başladı. Hem cumhurbaşkanı seçiminin ardından görevi Başbakan Tayyip Erdoğan’a devretmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hem de emekli olmaya hazırlanan Jandarma Genel Komutanı Org. Servet Yörük toplantıya son kez katıldı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ağustos ayı olağan toplantısında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kurul üyelerine veda edecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye’nin 12’inci Cumhurbaşkanı seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise toplantıya son kez Başbakan sıfatıyla katılacak. MGK’nın bundan sonraki ilk toplantısına Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak başkanlık edecek.

İki ayda bir toplanan Milli Güvenlik Kurulu son toplantısını 26 Haziran 2014'te yaptı. Ağustos ayının son haftası yapılması beklenen toplantı Cumhurbaşkanı Gül'ün talimatıyla iki hafta erkene alındı.

 

Yörük’ün de son toplantısı

 

MGK, sadece Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için değil, emekliye ayrılacak Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük için de veda toplantısı olacak. Yörük 30 Ağustos’ta görevini Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Atay’a devredecek.

Toplantıda hem ülke içindeki gelişmeler hem de başta IŞİD’in Kuzey Irak’taki ilerleyişi olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.

Hükümetin 'paralel yapı' olarak adlandırdığı Gülen Cemaati'nin devlet içindeki yapılanması son dönemdeki MGK toplantılarının değişmeyen başlıklarından biri. Hem 26 Haziran, hem de 30 Nisan 2014 tarihinde yapılan MGK toplantılarında bu konu ele alınmış, toplantıların ardından yayınlanan bildirilerde Cemaat'ten isim verilmeden "Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar' ya da 'Devlet içindeki illegal yapılanmalar' diyerek söz edilmişti. Toplantılarda buna yönelik tedbirlerin değerlendirildiği vurgulanmıştı.

 

Kaynak: Al Jazeera

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