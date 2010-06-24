MGK: Tehdit bertaraf edilene kadar mücadele sürecek

T24 -

'Tehdit bertaraf edilene kadar mücadele devam edecek'

Dost, müttefik ve komşulara dayanışma çağrısı

Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki olağan MGK toplantısı saat 13:50'de başlayan ve yaklaşık 6 saat 40 dakika süren toplantıya İstanbul Valiliğinden Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı görevine atanan Muammer Güler de ilk kez katıldı.MGK Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan bildiride, Kurul'un bugün (24 Haziran 2010) İstanbul'da olağan toplantısını yaptığı hatırlatılarak, toplantıda, ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmelerin detaylı bir şekilde ele alındığı belirtildi:"Bu bağlamda, terör örgütü ve yandaşlarının ülkemizin birlik, beraberlik ve bölünmez bütünlüğünü hedef alan menfur saldırılarının devletimizin ve milletimizin kararlılığı karşısında hiçbir zaman amacına ulaşamayacağı konusundaki kat'i inanç ile bu alandaki mücadeleye bu tehdit bertaraf edilene kadar taviz verilmeksizin devam edileceği hususundaki irade teyit edilmiştir.Bu çerçevede, 21 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen güvenlik toplantısında da belirtildiği şekilde, terörün istismar ettiği koşulların ortadan kaldırılmasına yönelik etkin çalışmalar da dahil, terörle mücadelenin, güvenlik, diplomatik, ekonomik, sosyal ve psikolojik tüm boyutları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş, alınmış ve alınacak çok yönlü ilave tedbirler üzerinde durulmuştur.Halkımızın tahrikler karşısında devletine her şart altında göstermeye devam ettiği güven, sabır, metanet ve sergilediği sağduyu ile basın ve yayın organlarının bilgilendirme görevlerinin icrasında taşıdıkları rol ve sorumluluğun önemle altı çizilmiştir.Öte yandan, insanlığa karşı bir suç niteliği taşıyan ve insan haklarının temelini teşkil eden yaşama hakkını hedef alan terörle mücadelenin etkin surette yürütülmesinde uluslararası iş birliğinin önemi vurgulanmış ve bu bağlamda, başta komşularımız olmak üzere tüm dost ve müttefik ülkelerin artan bir dayanışma sergilemeleri yönündeki çağrı dile getirilmiştir."