MGK: Suriye'deki PKK oluşumu bertaraf edilecek

Milli Güvenlik Kurulu'nda Suriye'deki durum ve PKK ele alındı. MGK bildisinde 'Suriye'deki çatışma ortamından kaynaklanan ulusal güvenliğimize yönelik tüm tehdit ve risklerin bertaraf edilmesine matuf güçlü irade teyit edilmiştir' denildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'ün başkanlığında Çankaya Köşkü 'nde saat 14.05'te başlayan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı saat 16.50'de sona erdi. Toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Toplantıda, terör ile diğer iç ve dış gelişmeler ele alındı.

Toplantıda, vatandaşların yaşam hakkını hiçe sayarak gerçekleştirilen terör eylemlerinin ele alındığı, bu eylemlerin vatandaşlarımızın huzur ve refahına en fazla zararı verdiği belirtilerek, “Büyük-küçük, kadın-erkek ayrımı gözetmeksizin halkın can ve mal güvenliğine kast eden terör örgütünün milletimizin duygu birliğini bozamayacağına olan inanç teyit edilmiş, terörle mücadelenin hukuk içerisinde, halkımızın can ve mal güvenliği korunarak hassasiyetle ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmıştır” denildi.

'Suriye'deki riskler bertaraf edilir'

Suriye'de rejimin sivil halka yönelik düzenlediği saldırılar ve bu çerçevede oluşan güvenlik sorunlarının da ele alındığı ifade edilen bildiride, şunlar kaydedildi: “Ülkemizde sayıları 80 bine yaklaşan Suriyeliler'in ihtiyaçlarının karşılanması ve önümüzdeki dönemde alınabilecek tedbirler üzerinde durulmuştur. Toplantıda ayrıca, Suriye'deki otorite boşluğunu istismar etmek isteyebilecek terörist unsurların faaliyetlerinin yanı sıra ülkedeki çatışma ortamından kaynaklanan ulusal güvenliğimize yönelik tüm tehdit ve risklerin bertaraf edilmesine matuf güçlü irade teyit edilmiş, Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda demokratik dönüşüm sürecinin ivedilikle tamamlanmasının taşıdığı önem vurgulanarak, bu doğrultuda çabaların uluslararası toplumla eşgüdüm halinde sürdürüleceği kaydedilmiştir.”