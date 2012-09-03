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28 Şubat kararlarına yasa engeli

Darbe komisyonunun istediği 28 Şubat kararları için yasal engel çıktı

03 Eylül 2012 17:28

Meclis Darbe Komisyonu'nun, Milli Güvenlik Kurulu'ndan (MGK) 1977-80 dönemi ile 28 Şubat toplantılarına dair belgeleri istemesine yasa engel oldu.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), bu hafta başında son toplantısında TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na 1977-1980 arası dönem ile Refah-Yol hükümetini deviren süreci ateşleyen 28 Şubat toplantısının kararlarını gönderecek olması söz konusu yıllardaki merak edilenleri tümüyle aydınlatamayacak.

Çünkü, 2945 Sayılı Kanun, MGK’nın tutanakları ve görüşmelerini Meclis’e göndermesini engelliyor.  Bu çerçevede MGK’nın söz konusu dönemle ilgili 25 MGK toplantısının sadece kararını Meclis’e göndereceği ifade edildi.

Radikal gazetesinden Tarık Işık'ın haberine göre, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, çok sayıda kurum ve kuruluştan darbe ve muhtıralarla ilgili ellerindeki bilgi ve belgeleri göndermesini istemişti. Ancak, MGK Genel Sekreterliği 11 Kasım 1983’te Resmi Gazete’de yayımlanan 2945 sayılı kanunun 10 maddesini gerekçe göstererek elindeki belgeleri göndermedi. Bunun üzerine komisyon, MGK’dan yeni bir talepte bulundu.


İkinci talep


Meclis’ten gelen ikinci talep üzerine 28 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ’ün başkanlığında toplanan MGK’da konu yeniden gündeme geldi.

Toplantıda alınan karara göre; 1980 darbesini yakından ilgilendiren 1977 yılından itibaren alınan MGK kararlarının tamamı Meclis Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na gönderilecek. Ayrıca 28 Şubat 1997’de yapılan ve Refahyol hükümetinin yıkılması ile sonuçlanan ‘postmodern’ darbe sürecini ateşleyen MGK toplantısının kararları da gönderilecek. Meclis’in kararlarını istediği 1977-1980 yılları arasında MGK’nın her ay toplantı yaptığı ancak 24 toplantıda karar alındığı ifade edildi. 28 Şubat 1997 günkü MGK toplantısı ile 25’e ulaşan kararların bu hafta başında pazartesi ya da salı günü MGK’dan Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na gönderileceği kaydedildi.


Kararlar gönderilecek


Meclis’in bu talebi, MGK toplantısındaki ‘sırların’ açığa çıkması olarak yorumlanmasına karşın, ortada ciddi bir yasal engel olduğu anlaşıldı.

2945 Sayılı Kanun’un 10. maddesi gereğince, MGK Meclis Komisyonu’nun istediği tüm belgeleri gönderemeyecek. Bu yasa uyarınca Meclis’e sadece söz konusu 25 toplantının kararları gönderilebilecek. Yani asıl merak edilen ve söz konusu yıllarda yaşanan süreci bütün boyutlarıyla gün yüzüne çıkartacak MGK toplantılarının tutanakları gönderilmeyecek. 2945 Sayılı Kanun’un 10. maddesinde şöyle deniliyor:

“Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında yapılan görüşmeler, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevlileri tarafından usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir.

Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlik’te saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayımlanamaz. Kararlar Milli Güvenlik Kurulu ’nun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayımlanabilir.”


Gizlilik kalkmıyor


Öte yandan MGK’dan Meclis’e toplantı kararlarının gönderilmesinin gizlilik kararının kalktığı anlamına gelmediği ifade edildi. MGK, belgeleri yine ‘gizli’ gönderecek. Ancak TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’na gelecek belgelerin kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı net değil.

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