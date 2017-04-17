T24 LogoT24 Logo
Gündem

MGK: OHAL uzatılsın

MGK'nın ardından Bakanlar Kurulu toplandı

17 Nisan 2017 15:17

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 50 dakika süren toplantıda olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılması yönünde tavsiyede bulunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.” 

MGK'nın yayınladığı bildiride "anayasa değişikliği referandumunun huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğu" da belirtildi.

Bakanlar Kurulu toplandı

MGK'nın ardından yine Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplandı. Bakanlar Kurulu'nun MGK tavsiyesine uyması durumunda OHAL üçüncü kez uzatılacak ve 20 Temmuz 2017'de birinci senesini dolduracak.

 

ETİKETLER

MGKOHAL

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24