MGK: OHAL uzatılsın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) toplantısı sona erdi. Yaklaşık 50 dakika süren toplantıda olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılması yönünde tavsiyede bulunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır.”

MGK'nın yayınladığı bildiride "anayasa değişikliği referandumunun huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğu" da belirtildi.

Bakanlar Kurulu toplandı

MGK'nın ardından yine Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplandı. Bakanlar Kurulu'nun MGK tavsiyesine uyması durumunda OHAL üçüncü kez uzatılacak ve 20 Temmuz 2017'de birinci senesini dolduracak.