MGK: Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu gayri meşru ve kabul edilemez; vahim sonuçları olur!

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) "henüz vakit varken" bağımsızlık referandumundan vazgeçmeye çağırırken, "tüm ikazlara rağmen bu referandumun yapılması halinde ikili ve uluslararası antlaşmalardan doğan Türkiye'nin hakkını mahfuz (saklı) tutulacağını" açıkladı.

Referandumun yapılması halinde Türkiye'nin alacağı önlemler / yaptırımlar konusunda ayrıntıya girilmeyerek "ikili ve uluslararası antlaşmalardan doğan hakların kullanılacağı" mesajıyla yetinilen MGK açıklamasında referandum için "gayrı meşru ve kabul edilemez" ifadesi kullanıldı ve planlanan oylamanın "Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit olduğu" belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de 3 saat süren MGK'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, "referandumda ısrar edilmesi halinde vahim sonuçlar doğacağı" kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna 3 gün kala toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Başkan Donald Trump’la yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’ye dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan MGK’nın ardından Bakanlar Kurulu toplanacak ve Irak tezkeresi görüşmeleri yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda yapılacak.

IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin referandum kararından geri dönüş olmadığını açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Habur Sınır Kapısı yakınlarında askeri tatbikat başlatmış, bölgedeki hareketlilik “Türkiye Kuzey Irak’a müdahale mi edecek?” sorusunu gündeme getirmişti. Kulislere Erbil yönetimine yönelik ekonomik ve ticari yaptırımlar uygulanabileceği bilgisi de yansımıştı. Kerkük Yumurtalık Petrol Boru Hattı’ndaki enerji trafiğinin yavaşlatılması ve sınır kapılarındaki araç trafiğine kısıtlamalar getirilmesi gündeme gelmişti.

MGK’da alınan kararda şu ifadelere yer verildi:

"IKBY yönetimi vakit varken referandum kararından vazgeçmeye davet edilmiştir. Bu takdirde Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki meselelerin görüşmeler yoluyla ve anayasal temelde çözüme kavuşturulması için Türkiye'nin elinden gelen katkıyı yapmaya hazır olduğu kaydedilmiştir. Tüm ikazlarımıza rağmen bu referandumun yapılması halinde Türkiye ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını mahfuz tutar.



IKBY'nin 25 Eylül 2017 tarihinde düzenleyeceğini açıkladığı referandumun gayrimeşru niteliği ve kabul edilemezliği bir kez daha belirtilmiştir. Türkiye'nin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi, uluslararası toplum ve Irak merkezi hükümetinin de kabul etmediği bu yanlışta ısrar edilmesi halinde, Kuzey Irak ile birlikte bölgemizin tamamına zarar verecek vahim sonuçların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu ifade edilmiştir"