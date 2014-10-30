MGK ilk kez Erdoğan başkanlığında toplanıyor

MGK ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Çözüm süreci, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve Kobanê meseleleri ile ‘paralel yapı’ olarak adlandırılan Gülen Cemaati’ne yönelik adımlar masada olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ilk kez başkanlık edecek. Ahmet Davutoğlu da ilk kez Başbakan sıfatıyla MGK’ya katılacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında çözüm süreci, Irak ve Suriye sınırında yaşanan gelişmeler, IŞİD ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ve ‘paralel yapı’ ile mücadele konularının ele alınması bekleniyor.

Çözüm sürecinde öncelik kamu düzeninde

MGK'nın da gündeminde olacak çözüm süreci konusunda kararlılığını vurgulayan hükümet, süreçte önceliğin kamu düzeninde olacağını açıkladı. Kobanê eylemleri ve Bingöl’de polislere yönelik saldırının ardından kamu düzeninin tesis edilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Başbakan Davutoğlu, Yüksekova’da üç askerin şehit edilmesi sonrasında yaptığı açıklamada da kamu düzenine işaret etti:

“Çözüm süreci vahşilere, teröristlere taviz süreci değildir. İmralı’da sekretarya kurulacağına dair hükümetimizin hiçbir ifadesi olmamıştır. Kimseye verilmiş sözümüz de yok. Kamu düzeni sağlanmadan bir talep söz konusu olamaz.”

Genelkurmay Başkanlığı Yüksekova'da 3 askerin şehit edilmesinden PKK'yı sorumlu tuttu. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada saldırının faillerinin kimlikleri de açıklandı. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Genelkurmay yeni bir açıklamayla Diyarbakır'da bir astsubayın başından vurulduğunu duyurdu. Genelkurmay'ın "haince ve kalleşçe" diye nitelendirdiği saldırıda ağır yaralanan astsubay şehit oldu.

HDP "Bu tür saldırıları asla kabullenmediğimizi ve kınadığımızı ifade ediyoruz" açıklamasıyla sağduyu çağrısı yaptı:

"Ne yazık ki son günlerdeki gelişmeler, kaygı duymakta haklı olduğumuzu gösteriyor. Türkiye hızla sonu belirsiz olan bir ortama sürüklenme tehlikesini yaşıyor. Gelişmelerin, toplumsal ve politik ortamı daha fazla zedelemeden ve istenmeyen sonuçlara sürüklemeden durdurulması için HDP olarak üstümüze düşeni yapma konusunda kararlıyız. Bir kez daha herkesi sağduyuya, çözüm ve barış sürecinin gereklerini yerine getirmeye, Türkiye'yi yeniden çatışmalı bir ortama sürükleyecek tutumlardan kesinlikle uzak durmaya çağırıyoruz."

Güvenlik paketi Meclis'e gönderilecek

AKP, 6-8 Ekim’de Kobanê eylemlerinin ardından polisin dinleme yetkilerini arttıran yargı paketini Meclis gündemine getirdi. İktidar partisi şimdi de güvenlik paketini Meclis’e göndermeye hazırlanıyor. Başbakan Davutoğlu'nun 21 Ekim Salı günü AKP grup toplantısında açıkladığı pakete göre, şiddete dönüşen her eylem suç sayılacak. Maske takarak şiddet amaçlı sokağa çıkanlar potansiyel suçlu muamelesi görecek. Silahla gösteriye katılanlara verilen cezalar artırılacak. Polise 24 saat gözaltı yetkisi verilecek.

Jandarma İçişleri'ne bağlanıyor

MGK'da konuşulması beklenen bir diğer konu da Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı güvenlik paketinde de yer alan Jandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanması. Sivil ve asker kanadın bir araya geleceğe MGK toplantısında bu düzenlemenin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Askeri kanadın jandarmanın İçişleri Bakanlığı’na bağlanması konusunda çekinceleri olduğu iddia ediliyor. Milliyet Gazetesi’nden Serpil Çevikcan’ın haberine göre askeri çevreler Jandarma Genel Komutanlığı’nın İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasının “Jandarmanın askeri görevlerini layıkıyla yerine getiremeyeceği ve güvenlikte bir zafiyet yaratacağı” görüşünde.

'Kırmızı Kitap' güncellenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Erdoğan’ın ve hükümetin ‘paralel yapı’ olarak adlandırdığı Fethullah Gülen Cemaati’ne karşı atılacak adımlar da ele alınacak. Erdoğan 11 Ekim’de Rize’de 'paralel yapı' iddialarının MGK gündemine geleceğini bizzat kendisi açıkladı. Erdoğan “Onlarla ilgili çok daha farklı bir adımı atacağız. Çünkü bu operasyon öyle lokal değildir, geneldir ve bunun adımını atacağız” dedi. Erdoğan 18 Ekim günü Afganistan dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırmızı Kitap olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’nin güncelleneceğini ve paralel yapının ulusal güvenliği tehdit eden unsur olarak bu belgeye gireceğinin işaretini verdi. Erdoğan bunun ne anlama geleceğini ise şöyle ifade etti:

“Bu neyi getirir? Bu, yargının da, uluslararası camianın da bu tür olaylara bakışını değiştirir. Önemli bir adımdır bu. Çünkü dostluk, kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğunu söyleyen ülkeler bu tür şeylerde eğer o ülkenin gerek Bakanlar Kurulu, gerek MGK gibi önemli bir kurumun almış olduğu kararı veya tavsiyeyi göz ardı edemez.”

Irak ve Suriye sınırındaki gelişmeler

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Irak ve Suriye sınırındaki gelişmelerle, Suriye’nin Kobanê kentinde IŞİD ile YPG arasındaki çatışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin verdiği izin sonrası peşmergenin Kobanê’ye geçişi ile ABD’nin Kobanê’ye yaptığı tek seferlik havadan silah yardımı da değerlendirilmesi beklenen konular arasında.

27 Ekim Pazartesi günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, IŞİD ile mücadele kapsamında ABD ile varılan eğit- donat konusunda varılan mutabakatla ilgili olarak, Türkiye’nin ulusal çıkarları neyi gerektiriyorsa onun yapılacağını belirtti ve Ankara’nın politikasını şu şekilde ifade etti:

“ Hadi bakalım, aslansınız, kaplansınız, yürüyün. Hayır böyle bir şeyin içinde değiliz. Kobanê konusunda akılla, vicdanla hareket ediyoruz. Türkiye’nin görüşmeleri devam ediyor. Türkiye’nin talepleri istekleri var, bunlar karşılanırsa düşünürüz.”

Al Jazeera