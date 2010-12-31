MGK hangi bildiriye tepki gösterdi?

T24 - Radikal yazarı Tarhan Erdem, "iki dil" ve "özerklik" tasarısının gölgesinde gerçekleşen 2010'un son MGK toplantısının ardından yayınlanan bildiriyi köşesine taşıdı.



Erdem'in Radikal gazetesinde bugün (31 Aralık 2010) yayımlanan yazısı şöyle:



Milli Güvenlik Kurulu (MGK) incelemeden sonuca vardı:



“Resmi dilin Türkçe olduğu gerçeğini değiştirmeye yönelik hiçbir girişimin kabul edilmeyeceğinin bilinmesi gerektiğine dikkat çekilmiştir”. (29 Aralık)



Kastedilen, ‘iki dil’, ‘Özerk Kürdistan’, ‘öz savunma’ isteklerinin ileri sürülmesiydi. Bu kavramlar DTK’da görüşülüp kabul edilmeyen bir tebliğde vardı. Aynı gün BDP de bu kavramların bulunmadığı ‘Demokratik Özerklik Bildirisi’ yayımladı. Partinin Genel Başkanı ise o günden sonra hemen her gün kendi bildirilerini savunuyor.



MGK, günlerdir süren bir, BDP’nin bildirisinde olmayan ‘iki dil’ kavramını öne sürüp, BDP’yi karalama kampanyasına katılmış oldu. ‘İki dil’, ‘özerk Kürdistan’ ve ‘öz savunmayı’ kimin savunup, kimin istemediği bilinseydi, bunlara açıkça ve defaatle kimlerin karşı çıktığı incelenseydi bu bildiri yayımlanmazdı.



DTK’da görüşülen ama kabul edilmeyen bir tebliğ ile BDP’nin bildirisini aynı metin saymanın ya da farkı görmemenin bir anlamı vardır! Bu, karşı çıkanlarla savunanları arasında fark görmemektir. Böyle mi görülmektedir?



Aynı gün, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de DTK’nın kullandığı kavramları ele alarak başladığı konuşmasını, o kavramlara bildirisinde yer vermeyen BDP’yi itham ederek sürdürdü! Ne akıldır anlaşılmaz.



MGK, ‘… toplumsal barışa ve kardeşlik duygusuna zarar verecek yaklaşımlara’ işaret etmektedir. Oysa aynı bildiride, barış ve kardeşlik duygusunu koruma özeni gösterilmemiş barışa zarar verilmiştir.



MGK ve Ömer Çelik’e sormalıyız: Hangi tarafı kolluyorsunuz?





