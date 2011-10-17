-MGK ''direktifi'' mahkemede İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davasının tutuklu sanığı Tümgeneral Hıfzı Çubuklu, olumlu görev uyulmazlığı çıkarılması için yaptıkları talebin, Askeri Yargıtay Başsavcılığına gönderilmesini istedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, sanıklardan Korgeneral Mehmet Eröz'ün avukatı İlkay Sezer'in talebi üzerine, Ocak 2006 tarihli Milli Güvenlik Kurulu direktifinin MGK Genel Sekreterliği Hukuk Müşavirliği tarafından kurye ile 7 Ekim'de gönderildiğini, heyetçe incelenen bu evrakın kuryeyle iade edildiğini söyledi. Mahkemenin isteği üzerine aynı evrakın bugün tekrar gönderildiğini ifade eden Özese, incelenen bu evrakla ilgili tutulan tutanağı okudu. Buna göre tutulan tutanakta, direktifin 19 Ocak 2006 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığı, başlığının ''Bölücü faaliyetlere yönelik eylem planı-2006'' olduğu, planın amacının ''bölücü faaliyetler ile terör örgütü ve destekçilerini tesirsiz hale getirmek, meşruiyet kazanmalarını önlemek, yurt içi ve yurt dışındaki etkilerini ortadan kaldırmak ve bu konuda top yekün mücadelenin oluşumunu sağlamak'' olduğu kaydedildi. Eylem planın sosyokültürel durum başlıklı bölümünün 4/e şıkkındaki sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ve propaganda başlıklı bölümünün ''örgütle bağlantısı olanlar, örgüte destek sağlayanlar, örgütün propagandasını yapan bazı kişi ve sivil toplum kuruluşlarıyla mücadeleye devam edilmelidir'' şeklinde olduğu ifade edildi. Eylem planı uygulanacak tedbirler başlıklı bölümün 45 numaralı tedbir bölümünde ise ''terör örgütünün gerçek yüzünü gösteren ve Türkiye Cumhuriyetinin terörle haklı mücadelesini anlatan bilgi ve belgeler, Türkçe ve yabancı dillerde hazırlanacak, çeşitli odalar ve dernekler gibi sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla sunulacaktır'' dendiği anlatıldı. Eylem planını uygulanacak tedbirler başlıklı bölümün 46 numaralı tedbir bölümünde de, ''devletin tüm organlarınca, örgütün halk üzerindeki menfi propagandasının etkisini azaltmak, bölgedeki vatandaşlarımızın devletin yanında yer almasını sağlamak maksadıyla, halkın bilgilendirilmesini temin etmek üzere faaliyet yürütecek mevcut bilgi destek birimlerinin geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi için gerekli tedbirler alınacak ve düzenlemeler yapılacaktır'' denildiği belirtildi. Bölgede yürütülmekte olan ekonomik ve sosyal projelerle terörle mücadele konusunda basın ve yayın organlarının sürekli bilgilendirileceği, bilgi kirliliğinin önüne geçileceği, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilerle bilgilendirilmelerinin sağlanacağı ifade edilerek, bu tedbirle ilgili makamların, Genelkurmay Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden sorumlu Devlet Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının olduğu kaydedildi. Bu tedbirle ilgili olarak da koordinatör makamın İçişleri Bakanlığının, tedbir süresinin ise 1-2 yıllık kısa vadenin öngörüldüğü vurgulandı. Tutanağın sonunda da, MGK'nın 29 Aralık 2005 tarihli toplantısında uygun bulunan ''Bölücü faaliyetlere yönelik eylem planı'' başlıklı planın davayla ilgili olan kısımlarının tutanağa geçirildiği kaydedildi. -''Olumlu görev uyuşmazlığı'' talebi- Duruşmada söz alan Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun avukatı ve kızı olan Nazlı Çubuklu, mahkemeye verdikleri olumlu görev uyuşmazlığı çıkarılması konusundaki dilekçenin, Askeri Yargıtay Başsavcılığına gönderilmediğini söyledi. Çubuklu, ''Dosyayı göndermek zorundasınız. Göndermediğiniz halde suç işliyorsunuz'' diyerek, taleplerinin Askeri Yargıtay Başsavcılığına gönderilmediği takdirde müvekkili olan babası ve kendisinin savunmaya katılmayacağını belirtti. Başkan Özese de, ''Olumlu görev uyuşmazlığı falan yok. Talebinizi yazılı verin'' diyerek, başvurunun değerlendirilmesine devam edildiğini bildirdi. Hıfzı Çubuklu da, mahkemenin, bu talebi sonradan değerlendirmesi diye bir kararının olamayacağını savunarak, ''Eğer kanunlara uyulmayacaksa biz burada niye varız?'' diyerek, ilgili kanunu okudu. Özese de, talebi inceleyerek, mahkemelerinin görevli olduğunu kabul ettiklerini dile getirdi. Çubuklu da, ''Siz görevli olduğunuzu söylediniz. Biz de sizden talepte bulunduk. Uyuşmazlık çıkarmada yetkili makam Askeri Yargıtay Başsavcılığı'' dedi. Verdikleri dilekçenin 15 gün içinde yetkili makama sunulması gerektiğini ifade eden Çubuklu, ancak bir ay geçtiğini dilekçelerinin gönderilmediğini kaydetti. Çubuklu, ''Sizler bizi oyalayarak yargılamaya devam edeceksiniz. Bir ay geçti. Takdir hakkınız yok. Bir an önce göndermeniz gerekir'' diye konuştu. Özese, talebin değerlendirileceğini belirtirken Çubuklu ise ''Bir an önce göndermelisiniz. Biz tutukluyuz. Ben iki klasör Meclis tutanağını inceledim. Bu kanunun amacı görev konusunun çözülmesidir, uzatılması değil. Siz yasaları uygulamayacaksanız biz kime sığınacağız?'' şeklinde konuştu. Özese'nin, ''Yasaları uyguluyoruz, şüpheniz olmasın'' sözlerine Çubuklu, ''Şüphemiz var'' diye cevap verdi. Duruşmaya, ara verildi.